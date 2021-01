Giovinazzi: “Nel 2020 le mie prestazioni sono migliorate”

Con le prestazioni del 2020 Antonio Giovinazzi si è guadagnato la riconferma in Alfa Romeo anche per il prossimo anno, ma per suo stesso dire che ancona molto da imparare

Fra tante novità nel 2021 ci sono anche diverse riconferme. Per il prossimo anno l’Alfa Romeo ha da tempo ribadito la line-up di piloti composta da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Le sorti dell’italiano però non sono state chiare fino al momento in cui la Ferrari ha deciso di mandare Mick Schumacher in Haas. Certamente le prestazioni avute dal pugliese in questa stagione hanno contribuito a rafforzare la sua posizione. Ciò che infatti ha molto impressionato è stata la partenza. Spesso infatti Antonio si è mostrato capace di evitare guai guadagnando per giunta diverse posizioni, tant’è che è il pilota con il maggior numero di posizioni guadagnate nel corso del primo giro.

UNA BUONA PARTENZA È LA CHIAVE PER UNA GARA MIGLIORE

“Penso di aver migliorato parecchio e mi sono sentito più a mio agio con la macchina e con il team. È qualcosa che capita a tutti i giovani in carriera. Nel primo anno sei un po’ nervoso perché è tutto nuovo, mentre ora conoscono meglio le cose. Ovviamente c’è ancora tanto da imparare e da migliorare, ed è quello che voglio fare l’anno prossimo compiendo un ulteriore passo in avanti“, ha esordito Giovinazzi a Motorsport.com.

Analizzando il proprio andamento la domenica nelle sue due stagioni in Formula 1 l’italiano ha detto: “Nel 2019 la gara era stata un po’ il mio punto debole, durante il primo giro non ero mai andato troppo bene. Ritengo invece che nel 2020 abbia fatto molti progressi sotto questo punto di vista. È chiaro che guardare Kimi mi abbia aiutato, anche perché lui è uno dei migliori della griglia“. Per poi concludere con: “Penso che se fai un buon race start e un buon primo giro la gara potrebbe risultare più facile. Guardo video delle partenze e degli onboard degli anni precedenti, non solo della Formula 1 ma anche di altre categorie come la Formula 4“.