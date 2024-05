Ufficiale! Ferrari, da Brackley a Maranello: Serra e d’Ambrosio

Continua la campagna acquisti in Ferrari: da Brackley sono in arrivo due ex pedine molto importanti, Loic Serra e Jérôme d’Ambrosio

Due nuovi arrivi in Scuderia Ferrari e alla corte di Frédéric Vasseur, ovvero Loïc Serra e Jérôme d’Ambrosio. Due importanti uomini provenienti dalla Mercedes-AMG F1 Team.

È la stessa Scuderia Ferrari ad annunciarlo con un comunicato ufficiale, nel quale aggiunge che i due inizieranno la loro avventura a partire dal prossimo 1 ottobre, e ricopriranno due incarichi sicuramente importanti in quel di Maranello.

Scuderia Ferrari HP is pleased to announce it is further strengthening the team with the arrival of Loic Serra and Jerome d’Ambrosio Read more: https://t.co/iKM2RtqP54 pic.twitter.com/fPPhvYD5GX — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 13, 2024

Loïc braccio destro di Wolff

Loïc Serra sarà il nuovo Head of Chassis Performance Engineering, a riporto di Enrico Cardile. Inoltre, avrà il compito di coordinare il lavoro in diversi reparti, tra cui Track Engineering, Aero Development, Aero Operations e Vehicle Performance.

Loïc è nato in Francia nel 1972 ed è laureato in ingegneria meccanica, e ha studiato ad Aix-en-Provence e a Parigi. Nel 1996 dopo la laurea, inizia a lavorare in Michelin ed entra in Formula 1 come ingegnere per il costruttore di pneumatici francese. Questo fino al 2006, quando Michelin lascia il Circus.

Serra intraprende una collaborazione con la BMW-Sauber, poi come BMW si ritira dalla Formula 1, entra a far parte di Mercedes-AMG F1 Team. Una lunga e anche fruttuosa collaborazione, durante la quale è diventato il braccio destro di Toto Wolff.

Un ex pilota di Marussia Virgin Team e Lotus

Jérôme d’Ambrosio otterrà il ruolo di Deputy Team Principal a diretto riporto di Frédéric Vasseur, Team Principal della Scuderia Ferrari. Oltre a ciò, prenderà la direzione della Scuderia Ferrari Driver Academy, il programma riservato ai giovani piloti.

Jérôme è nato in Belgio nel 1985 ed è stato pilota dal 2000 al 2020, iniziando nei kart, per poi con il tempo entrare in GP2 dove ha al suo attivo una vittoria, e a seguire in Formula 1 dal 2011 e 2012 disputando 20 GP e infine Formula E (dove ha ottenuto tre vittorie).

Una volta ritiratosi dalle corse, intraprende una nuova carriera, affiancando Susie Wolff nel ruolo di vice team principal della ROKiT Venturi Racing in Formula E. A fine 2021 diventa team principal del team al posto della Signora Wolff, diventata a sua volta CEO. A fine 2022 d’Ambrosio lascia la Venturi Racing, e nel 2023 viene ingaggiato dalla Mercedes, lavorando al fianco del team principal, Toto Wolff, e occupandosi del Mercedes Junior Team.

Loïc Serra e Jérôme d’Ambrosio, nel 2025 si ritroveranno a lavorare con un altro quasi ex volto del team Mercedes, il sette volte Campione del Mondo di Formula 1, Lewis Hamilton. Il pilota britannico, sarà il nuovo pilota della Scuderia Ferrari, al fianco di Charles Leclerc.