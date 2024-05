Brown: “Verstappen può vincere solo in Red Bull”

Zak Brown, CEO della McLaren Racing, ha rilasciato una nuova opinione sulla Red Bull che è destinata a suscitare dibattito

Verstappen ha raggiunto il vertice della Formula 1 per la prima volta nel 2021, anche se da quando ha conquistato il suo primo campionato del mondo al termine di un’epica battaglia per il titolo durata una stagione con Lewis Hamilton, Verstappen ha trovato il successo dei titoli successivi molto più facilmente.

Max Verstappen potrebbe vincere il titolo fuori dalla Red Bull?

I titoli del 2022 e del 2023 sono stati conquistati da Verstappen con una facilità da record, mentre ora sembra ben avviato per arrivare al quarto titolo di fila dopo aver vinto quattro dei primi sei Gran Premi del 2024.

E Brown non è stato timido nell’esprimere le sue opinioni sulla Red Bull di recente, concentrandosi sull’addio scioccante del capo del design Adrian Newey e prevedendo che sarà il “primo domino a cadere” in mezzo ai disordini fuori pista affrontati dalla squadra. Ora Verstappen si ritrova al centro di una controversa proposta di Brown. Mentre l’americano non toglie nulla a Verstappen, facendo riferimento al suo controllo sul compagno di squadra della Red Bull Sergio Perez per evidenziare ulteriormente il suo talento, Brown non crede che Verstappen potrebbe vincere il titolo se non guidasse la Red Bull.

“Tutto inizia con l’auto: la gente mi chiede continuamente: ‘È l’auto o il pilota?’ E la mia risposta è: ‘Beh, è ​​entrambe le cose“.

“Per quanto Max sia eccezionale, ed è uno dei migliori di sempre, non credo che Max vinca il Campionato del Mondo oggi con nessun’altra macchina, oltre alla Red Bull.

“Ma poi, quando guardi la differenza, e Sergio Perez è un eccellente pilota, che ha dimostrato ai suoi tempi di poter correre con Max, ma guarda la differenza lì”.

Una strategia da clickbait

“Un giorno siamo [McLaren] P2, il giorno dopo siamo P5 e tutto si muove”. In un momento in cui Verstappen si astiene dal garantire assolutamente il suo futuro a lungo termine alla Red Bull, in mezzo all’intenso interesse del capo della Mercedes Toto Wolff, l’olandese ha recentemente puntato il dito contro Brown per quelli che vede come tentativi di “mescolare le cose” alla Red Bull dopo la sua interpretazione della situazione Newey.

Tuttavia, dato che Verstappen presta poca attenzione a ciò che Brown ha da dire al riguardo, è improbabile che presterà molta attenzione anche a questa rivendicazione del titolo da parte del capo della McLaren. “Ovviamente vuole mescolare le cose”, ha detto Verstappen. “Per noi come squadra non possiamo fare nulla con commenti del genere”. “Dal suo punto di vista, lo capisco ovviamente, perché tutti cercano di attirare la nostra gente e questo è del tutto normale anche nel mondo della Formula 1. Ma neanche a me interessano queste cose. Vedo i titoli, ma non ci clicco nemmeno sopra”.