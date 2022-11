Test Abu Dhabi: è tripletta Ferrari

Test Abu Dhabi dedicati agli pneumatici Pirelli 2023, con Ferrari che chiude davanti a tutti. Esordio di Fernando Alonso, Pierre Gasly con i nuovi team

Nella giornata di martedì, si sono svolti i test Abu Dhabi dedicati alle nuove mescole Pirelli 2023. La Ferrari ha concluso nelle prime posizioni, con i piloti ufficiali Carlos Sainz con il miglior crono in 1’25″245 davanti a Charles Leclerc e a un ottimo Robert Shwartzman, pilota di riserva della Rossa che ha chiuso in terza posizione completando 116 giri.

Wrapping up our #F1Testing here in Abu Dhabi 👊 A strong day in the office, completing 238 laps 💪#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/0VNyWeqfo3 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 22, 2022

In questa occasione, la prima dopo la conclusione della stagione 2022 avvenuta con il GP Abu Dhabi, tanti volti nuovi e cambi di casacca, con Fernando Alonso alla prima apparizione con l’Aston Martin. Il pilota asturiano è sceso in pista con il suo nuovo team nella mattinata, completando 97 giri e segnando il terzo miglior tempo. Nella classifica completa è in 12° posizione, anche perché nel pomeriggio ha lasciato il volante al compagno di squadra, Lance Stroll. Tuttavia, tante sensazioni positive per lo spagnolo.

Pierre Gasly è sceso in pista per la prima volta con l’Alpine, concludendo in quarta posizione dopo aver completato 130 giri

Hello, Fernando. pic.twitter.com/Mfwi66ID5J — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) November 22, 2022

Esordio dei nuovi piloti, Piastri e De Vries. Il ritorno di Hulkenberg

Altra apparizione molto attesa, è stata la prima di Oscar Piastri al volante della McLaren. Un inizio non molto buono per il pilota australiano, rimasto a piedi dopo appena due ore di test, causando l’unica bandiera rossa della giornata. Anche Nico Hulkenberg ha avuto problemi alla sua prima, con la Haas. Il pilota tedesco, che dalla prossima stagione sostituirà Mick Schumacher, questa mattina è sceso in pista al volante della VF-22, ma un problema riscontrato sulla sua vettura, l’ha costretto a rientrare ai box e stare fermo per quasi due ore.

📻 “Thanks everyone! I enjoyed my first official day in papaya. Looking forward to next year!” Same here, @OscarPiastri! 🧡 pic.twitter.com/BFS3KcRJgP — McLaren (@McLarenF1) November 22, 2022

Altro volto nuovo visto in questa sessione, è stato Nyck De Vries in pista con l’AlphaTauri. L’olandese, che in questa stagione ha preso parte a diverse sessioni di prove libere, e al weekend del GP Italia in sostituzione di Alex Albon, nella giornata odierna ha completato più giri, ovvero 151 e ha concluso con l’ottavo tempo. Yuki Tsunoda, compagno di squarda di De Vries, ha completato 135 giri.

Verstappen in quinta posizione

Giornata di testa impegnativa per i team, che si sono organizzati per andare a mangiare e preparare le monoposto per il cambio pilota, visto che non c'era la pausa.

Nel pomeriggio, per la Ferrari è sceso in pista Carlos Sainz, per la Mercedes Lewis Hamilton e per la Red Bull, Max Verstappen. La sessione si svolta senza particolari problemi, né incidenti. Carlos Sainz che è stato l’unico a battere il miglior crono ottenuto in mattinata da Charles Leclerc. Max Verstappen ha concluso in quinta posizione.

Qui di seguito la classifica completa dei Test Abu Dhabi 2022: