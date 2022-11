Abu Dhabi Test: quali piloti partecipano?

A meno di 48 ore dalla fine della stagione 2022, la Formula 1 torna in azione con i test di Abu Dhabi per preparare la stagione 2023

Sarà ancora Abu Dhabi ad ospitare i test post-season di Formula 1. Da un lato, un’occasione per i giovani piloti di macinare chilometri su una monoposto di Formula 1 e, dall’altro, un test sulle gomme Pirelli. Prova importante e da seguire con attenzione dato che decreterà il primo contatto di molti piloti con le loro nuove squadre; tra tutti, De Vries e Piastri.

Ogni squadra avrà due auto. Una riservata a un giovane pilota e un’altra che sarà dedicata al test delle gomme 2023.

La prova sarà domani e durerà otto ore. Inizierà alle 06:00 CET e terminerà alle 15:00, con un’ora di pausa alle 11.

Una delle attrazioni del test è vedere Fernando Alonso con la sua nuova squadra, l’Aston Martin . Lo spagnolo guiderà la vettura al mattino, mentre il suo compagno di squadra Lance Stroll lo farà nel pomeriggio. E il posto di guida come giovane pilota, della scuderia britannica va al campione di Formula 2, Felipe Drugovich.

Grande attesa anche per il debutto di Oscar Piastri alla McLaren, che entrerà per la prima volta nella MCL36 dopo aver trovato un accordo con Alpine. Inoltre, il posto di guida per giovani piloti del team di Woking va a Duck O’Ward.

Altro esordio atteso è quello di Nyck De Vries, che salirà sull’AlphaTauri mentre Logan Sargeant guiderà la Williams, già con la super patente in suo possesso e annunciato come pilota per il 2023 . Tra i cambiamenti più attesi c’è anche l’arrivo di Pierre Gasly all’Alpine e il ritorno di Nico Hülkenberg alla Haas.

Per quanto riguarda la partecipazione del resto dei giovani piloti, Robert Shwartzman sarà sulla Ferrari, Liam Lawson sulla Red Bull e Frederik Vesti sulla Mercedes. Alpine darà ancora una volta una chance a Jack Doohan, mentre Pietro Fittipaldi salirà sulla Haas e Théo Pourchaire sull’Alfa Romeo.

Non tutti i team hanno confermato quale pilota ufficiale parteciperà al test. Ma nel caso dovessero essere entrambi, dovranno dividere la giornata, come accadrà in Aston Martin con Alonso e Stroll.

PILOTI CONFERMATI PER IL TEST

Toro Rosso – Liam Lawson

Ferrari Robert – Swartzmann

Mercedes – Frederik Vesti

Alpine – Jack Doohan e Pierre Gasly

McLaren – Duck O’Ward e Oscar Piastri

Alfa Romeo – Théo Pourchaire e Valtteri Bottas

Aston Martin – Felipe Drugovich, Fernando Alonso e Lance Stroll

AlfaTauri – Nyck de Vries e Yuki Tsunoda

Haas – Pietro Fittipaldi e Nico Hulkenberg

Williams – Logan Sargeant e Alex Albon