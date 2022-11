UFFICIALE: Hülkenberg torna in Formula 1

Era nell’aria da tempo, ora è ufficiale: Nico Hülkenberg farà il suo ritorno in Formula 1 nel 2023. Sostituirà Schumacher nel team di Guenther Steiner

Hülkenback, ora per davvero. Nella mattinata di Abu Dhabi è stato ufficializzato il nuovo compagno di squadra di Kevin Magnussen. Sarà Nico Hülkenberg a prendere il posto dell’ormai ex Mick Schumacher, tornando così a ricoprire il ruolo di pilota titolare in Formula 1, dopo le ultime due stagioni passate come riserva di Racing Point prima e Aston Martin poi. Per il team Haas si tratta di una scelta sicura ma, allo stesso tempo, rischiosa. Se da una parte è vero che ingaggia un pilota di esperienza, dall’altra il 35enne tedesco è fermo dal 2019, anno in cui lasciò la Renault. Da allora solamente cinque presenze come sostituto di vari piloti, due delle quali al posto di Sebastian Vettel durante i primi due weekend di quest’anno.

Oltre ad aver collezionato 181 presenze nella massima serie tra Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point e Aston Martin, il neo-pilota Haas vanta una pole position conquistata nel 2010 (la sua stagione d’esordio) in Brasile con il team di Grove. Nonostante ciò è ancora alla ricerca del primo podio della carriera: il suo miglior risultato in gara, infatti, è il quarto posto.

Nico Hulkenberg will team up with Kevin Magnussen at @HaasF1Team in 2023#F1 pic.twitter.com/thZzejU4yI — Formula 1 (@F1) November 17, 2022

Guenther Steiner: “Ci aiuterà a migliorare ulteriormente”. Gli fa eco Hülkenberg: “Ringrazio Haas per la fiducia”

Queste le parole del Team Principal del team americano: “Sono molto lieto di accogliere nuovamente Nico in Formula 1. L’esperienza e la conoscenza che apporta alla squadra sono evidenti, è un pilota solido e affidabile. Assieme a Magnussen contribuirà a farci fare un altro step in griglia“. “Condivide la nostra visione e – conclude – avrà un ruolo chiave nel costruire progressi sulle basi gettate quest’anno“.

“Sono molto felice – aggiunge Hülkenberg – di passare alla Haas nel 2023. Sono entusiasta di questa opportunità, voglio ringraziare Gene e Guenther per la loro fiducia“. Chiaro è l’obbiettivo da raggiungere: “Lavoreremo duramente per essere in grado di lottare stabilmente a centro gruppo, non vedo l’ora“. Il tedesco non dovrà aspettare molto, dal momento che scenderà in pista martedì al fianco di Pietro Fittipaldi durante i test di Abu Dhabi.