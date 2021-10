Sydney, progetta il GP Australia, come Monaco

SYDNEY SOGNA DI STRAPPARE IL GP AUSTRALIA A MELBOURNE, E REALIZZARE UN CIRCUITO CITTADINO LUNGO IL PORTO

Il notiziario televisivo di Sydney, Seven Network ha rivelato che il governo del Nuovo Galles del Sud, Stato dell’Australia sud-orientale, sta valutando l’idea di ospitare il GP d’Australia di Formula 1.

Un progetto pensato per strappare il Gran Premio a Melbourne. Per farlo c’è l’idea di realizzare un circuito cittadino e tortuoso sullo stile di Monaco, lungo il più famoso porto di Sydney.

Secondo le informazioni rilasciate, “sono in corso trattative sensibili e di alto livello” a riguardo della candidatura per il GP d’Australia. Il governo del Nuovo Galles del Sud sarebbe intenzionato a investire decine di milioni di dollari in grandi eventi, per accelerare la ripresa dello Stato dopo il Covid-19.

Il virus ha colpito pesantemente, Sydney e Nuovo Galles del Sud. La più grande città dell’Australia, è uscita da poche settimane da un lockdown durato per molti mesi, grazie all’incremento della copertura vaccinale.

Stuart Ayres, Ministro del lavoro, degli investimenti, del Turismo e della Sydney Occidentale di Nuova Galles del Sud, è a capo di questo progetto.

IL GRAN PREMIO SI SVOLGEREBBE NEL 2026

7News ha dichiarato di avere avuto conferme da alcuni funzionari, sulle trattative in corso, senza però rivelare altro, almeno finché non verrà valutata a fondo la fattibilità di realizzare un circuito cittadino.

A ovest di Sydney, esiste un circuito permanente, il Sydney Motorsport Park, dotato peraltro di un sistema di illuminazione all’avanguardia. Si sta valutando l’idea di utilizzarlo per un gran premio. Tuttavia, l’idea di creare una versione australiana del famoso GP di Monaco, è alquanto allettante.

Nel caso in cui il progetto possa concretizzarsi, il primo GP d’Australia a Sydney, si potrà svolgere nel 2026, considerando che l’attuale contratto permette di correre a Melbourne, scadrà nel 2025.

Non è una novità che Sydney, sogna un Gran Premio di Formula 1 nella propria città: l’obiettivo è quello di togliere lo scettro di capitale dello sport dell’Australia a Melbourne.

TRA LE DUE LITIGANTI… LIBERTY MEDIA

In passato, Sydney ha ospitato una Formula 1, precisamente l’esibizione di Mark Webber nel 2005. Il pilota australiano, a bordo di una Williams BMW FW26 attraversò il Sydney Harbour Bridge. Ora chiaramente l’ambizione di puntare a qualcosa di più prestigioso, come il Gran Premio, è molto alto.

Una battaglia tra Sydney e Melbourne si prospetta all’orizzonte per aggiudicarsi il Gran Premio d’Australia, con Liberty Media che potrebbe inserirsi, aumentando il costo dei diritti lanciando un’asta tra le due città.

Melbourne ospita il Gran Premio di Formula 1 dal 1996. In precedenza, la Formula 1 veniva ospitata nello Stato dell’Australia Meridionale e precisamente ad Adelaide, dal 1985 al 1995 sul circuito cittadino di Victoria Park.