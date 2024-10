Sauber-Audi, 2025: Schumacher é una reale opzione

Dopo l’esperienza in Haas, Mick Schumacher continua a essere al centro delle attenzioni di molti team principal. Nel 2025, il figlio d’arte potrebbe affiancare Hulkenberg in Sauber e a dirlo é lo stesso Binotto. Il capo dell’Audi, che conosce Schumacher dai tempi del programma junior in Ferrari, ha dichiarato di conoscerne i meriti e i vantaggi.

“Sicuramente, lo stiamo valutando“, ha detto l’ex capo del team Ferrari. Tuttavia, è solo uno dei nomi in una lista che include Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto. “Possiamo permetterci il lusso di prenderci il nostro tempo perché tutte le altre squadre hanno già deciso le loro formazioni. Ci sono due opzioni principali: da un lato, l’esperienza che ci metta sulla strada della crescita e, dall’altro, un pilota giovane e talentuoso che possa accompagnarci sulla strada verso la vetta”, ha poi aggiunto.

Mick Schumacher is “definitely” an option to complete an all-German driver lineup at Audi-owned Sauber in 2025.

Mere days and weeks ago, it appeared that the former Haas driver’s Formula 1 dream could be over, with Sauber apparently set to re-sign Valtteri Bottas.

But Mattia… pic.twitter.com/IUQamHWKFL

— F1 Chronicle (@F1Chronicle) October 14, 2024