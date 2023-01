Mick Schumacher fiducioso sul futuro

Mick Schumacher e la Formula 1, un legame indissolubile sin dall’infanzia. Nonostante l’assenza in griglia in prossimità della stagione 2023, il pilota tedesco non intende abbattersi: possibile ritorno nel 2024?

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Sembra essere proprio questo il motto di Mick Schumacher che spera di tornare presto in pista con i suoi colleghi. Dopo aver annunciato la rottura col team Haas, a cui era legato dalla stagione 2020, il pilota tedesco è stato annunciato come terzo pilota Mercedes, diventando una figura di rilievo all’interno del team.

💬 “Ich betrachte dies als eine Art Neuanfang und bin Toto und allen Beteiligten sehr dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen.” Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, Mick! 👏👏 pic.twitter.com/pd28Ip2G2R — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 15, 2022

Una nuova avventura col team Mercedes che ricorda quella intrapresa da Michael Schumacher che, dopo aver annunciato il suo ritiro dalle corse nel 2006, ritornò nel 2009 a gareggiare per il team tedesco, diventando una figura centrale all’interno della squadra. La situazione del figlio è però ben diversa: solo due stagioni in Formula 1 e ancora molto da imparare, riuscirà a farlo imparando dietro le quinte dalla coppia Hamilton-Russell?

Schumacher: “Il mio obiettivo? Tornare in griglia nel 2024”

Per tutta la stagione 2023 il compito del figlio d’arte sarà contribuire allo sviluppo della nuova vettura Mercedes e aiutare attraverso il lavoro al simulatore, la squadra. Ma Mick intraprenderà nuovi percorsi in altre categorie? Al portale web GPFans, il pilota tedesco ha ammesso che non vuole altro che gareggiare nella massima serie automobilistica: “Sono sicuro che al momento non guiderò in nessuna categoria diversa dalla Formula 1. Sarò presente ad ogni gara come riserva e girerò intorno al paddock, cercando di posizionarmi al meglio per tornare in pista nel 2024. “, ha ammesso.

Il pilota tedesco ha voglia di riscatto, con l’obiettivo di tornare a guidare nella massima categoria del Motorsport, tentando di diventare campione un giorno, come il suo grande papà: “Se assapori il meglio che c’è nel mondo del Motorsport, non ti accontenterai di altro . Quindi è chiaro che continuerò nel paddock il prossimo anno. Non mi interessa correre in un’altra categoria al momento “, ha concluso. Cosa riserverà il futuro a Mick Schumacher?

Valeria Caravella