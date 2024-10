Binotto non avrebbe firmato Hamilton: il commento di Sainz

L’ex team principal della Ferrari, Mattia Binotto, dice la sua sul tandem Hamilton – Leclerc: l’italiano non avrebbe firmato il sette volte iridato

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari è, ancora oggi, sulla bocca di tutti. Notizia ufficializzata poco prima dell’inizio di questa stagione, il sette volte iridato ha firmato con il team di Maranello un contratto pluriennale. Questo, però, a scapito di Carlos Sainz, che ha successivamente raggiunto un accordo con la Williams. Tante sono, e continuano ad essere, le opinioni a riguardo, ma in questi giorni una sembra “spiccare” più delle altre: quella di Mattia Binotto. Durante un’intervista con il Corriere della Sera, infatti, Binotto ha dichiarato che lui non avrebbe firmato Lewis Hamilton alla Ferrari.

Nonostante l’iniziale risposta negativa, la futura guida dell’Audi ha aggiunto: “Io non l’avrei firmato. Ma ha fatto molto bene ad andare in Ferrari, sono d’accordo con la sua decisione“. Tra le sue motivazioni Binotto ha spiegato che, dalla prossima stagione, il fulcro del team di Maranello dovrebbe essere Charles Leclerc. E non il sette volte iridato. “Perchè la Ferrari aveva puntato su altri piloti. E se il talento è Leclerc, è lui che, in qualche modo, penso debba essere portato all’obiettivo” ha affermato il team principal italiano.

La reazione di Carlos Sainz

Intervistato al Marca Sports Weekend 2024, Sainz ha risposto a domande sulla firma dell’attuale pilota Mercedes. “Binotto dice che non avrebbe ingaggiato Lewis? Non mi intrometto in queste cose. Terrò la mia opinione per me e te la dirò una sera a cena” ha dichiarato il madrileno. Per quanto riguarda invece il duo Hamilton-Leclerc, Sainz sembra avere un’opinione chiara. La coppia presentata dal team italiano nel 2025 sarà una di successo.

“Lui e Leclerc sono due grandi piloti, sono sicuro che si divertiranno” ha continuato. Le sue ultime parole, però, sono rivolte al suo futuro progetto con la Williams. “La mia testa è sempre più motivata dal progetto Williams, ogni giorno che passa il corpo chiede un cambiamento, ma voglio vincere un’altra gara prima di dire addio alla Ferrari. […] Adesso la mia concentrazione è alla Ferrari e poi farò lo stesso, o anche di più, con il mio nuovo team” ha concluso il suo intervento lo spagnolo.