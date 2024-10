2024: quarto titolo per Max o il primo per Lando?

Verstappen arriva ad Austin con 52 punti di vantaggio su Norris

Max Verstappen e Lando Norris stanno giocando tutte le loro carte per ottenere il titolo. L’olandese, con 52 punti di vantaggio, ha recuperato terreno. Ma il pilota della McLaren ha la sua arma principale: la MCL38. È l’auto più veloce in pista. Il britannico ha in mano l’opportunità di fermare la serie di vittorie consecutive di Max Verstappen che non ha avuto rivali negli ultimi due anni, quando le regole sono cambiate e la Red Bull è emersa come la squadra migliore.

Il tre volte campione è riuscito a spodestare Lewis Hamilton nel 2021 e, da allora, è stato il leader della griglia. Il pilota più costante, accompagnato anche dalla velocità di una RB18 e RB19 che gli hanno facilitato la strada.

Ma le cose sono diverse con l’RB20. Non è l’auto più veloce, né la più forte. Hanno perso quella posizione privilegiata dopo alcuni mesi turbolenti a Milton Keynes, dopo il caso Horner e le continue dispute interne, guidate in molte occasioni dallo stesso Jos Verstappen.

Questo 2024, senza dubbio, è stato uno dei più difficili in territorio Red Bull. E questo, insieme al graduale miglioramento delle prestazioni mostrato dalla McLaren negli ultimi mesi, ha portato alla situazione attuale: Verstappen ha 52 punti di vantaggio su Norris ma il britannico è anche un favorito e candidato al titolo. Perché la MCL38 è già riuscita a piazzare il team papaya come leader dei Costruttori, e perché gli inglesi sanno di avere un’occasione d’oro.

Quindi chi ha maggiori possibilità di vincere il titolo? Difficile dirlo, perché entrambi hanno pro e contro a loro favore ora che mancano solo sei appuntamenti. Max è coerente e non si lascia intimidire, né distrarre da elementi esterni, né sembra nervoso per la vicinanza di Lando al titolo. Ha già combattuto ai suoi tempi con Lewis Hamilton e ne è uscito vincitore.

Gli ultimi mesi, però, non sono stati facili in territorio Red Bull. Litigi interni e le partenze di nomi importanti, come Adrian Newey, hanno messo in dubbio Verstappen. Qualcosa che il pilota stesso ha accettato.

Ma è riuscito a superare la situazione. Tuttavia, deve guardarsi intorno. Ora che non ha più la macchina più veloce. Entrano in gioco anche Ferrari e Mercedes. Se Sainz, Leclerc, Hamilton o Russell si mettessero tra lui e Norris, gli farebbero perdere più punti. Ruberanno parte di quel vantaggio e Pérez non è stato all’altezza dei suoi standard durante tutta la stagione. Potrebbe aiutare puntualmente, come accaduto in passato, ma non sembra una speranza a cui aggrapparsi saldamente.

Gli inglesi sono dall’altra parte della medaglia. Per Lando è tutto o niente

È la loro occasione, forse l’unica, per vincere il titolo. Sia per la macchina, sia per un Piastri che ha dimostrato di poter essere altrettanto veloce o più veloce del compagno di squadra.

Conta il fattore psicologico. Sia nel bene che nel male. Perché Norris è estremamente motivato a vincere il titolo. Se il pilota sa qualcosa è che probabilmente anche l’anno prossimo saranno veloci, ma l’australiano sarà fortissimo. E lo combatterà. Il presente si gioca adesso, ed è tutto o niente.

Con i dati alla mano la McLaren può vincere. Lo ha già fatto tra i Costruttori, ed è nelle mani di Norris finirlo anche nella classifica piloti e tagliare quei 52 punti.

Ma il fattore psicologico c’è, e la verità è che Norris ha accumulato una serie di errori che lo hanno penalizzato.

E un altro “contro”: la McLaren non ha tanta esperienza quanto la Red Bull in queste circostanze. Qualcosa che li ha portati a situazioni davvero incomprensibili in termini di lotta per il titolo. Alcune scelte strategiche, e la scelta delle gomme, lo hanno ostacolato una situazione irripetibile se si vuole accompagnare Lando Norris nel cammino verso il suo primo titolo mondiale.