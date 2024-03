Sainz in Mercedes? Wolff non nega...

Il giorno dopo la vittoria in Australia, Carlos Sainz fa gola alla Mercedes e a Toto Wolff per il dopo Hamilton nel 2025

Malgrado un inizio di stagione da separato in casa, Carlos Sainz ha ancora una volta confermato di essere un pilota veloce e determinato a voler inserirsi nella lotta per le vittorie in gara e non solo. La splendida vittoria ottenuta al GP Australia, arrivata a pochi giorni dall’intervento chirurgico che lo spagnolo ha subito per l’asportazione dell’appendicite, ha letteralmente stregato il paddock e dunque il mercato piloti. Tra i team che hanno messo gli occhi su Carlos Sainz, c’è anche la Mercedes capitanata da Toto Wolff, il quale non ha nascosto l’interessamento verso l’attuale pilota della Ferrari, per il 2025.

Toto Wolff riconosce che in lista ci sono dei giovani piloti anche promettenti, così come piloti più maturi ed esperti. Ed è qui che trova corrispondenza il profilo dello spagnolo, nonostante l’ammissione dell’austriaco sulla difficoltà di prendere una decisione.

Carlos Sainz, pilota di Madrid che ha appena vinto la sua terza gara in Formula 1, è uno dei piloti che non ha un contratto per il prossimo anno. Un pilota dotato di esperienza e talento, che sicuramente farebbe gola a molti team della griglia, in particolare i top team. Si parla di Red Bull, ma anche di Audi a partire dal 2025, e ora anche di Mercedes, che è alla ricerca di un valido sostituto di Lewis Hamilton.

Toto: “Scelta difficile”

“Quelli che sono disponibili, o che potrebbero essere interessanti per noi, tutti hanno argomenti a loro favore. Che siano molto giovani, che siano i più maturi nei loro anni migliori. O Carlos,” ha spiegato Toto Wolff, al sito Racing News 365.

Ciò nonostante, Toto Wolff preferisce mantenere la calma e vedere come si evolvono gli eventi durante la stagione. C’è la consapevolezza di avere molti nomi sul tavolo, tra i quali il pilota italiano e debuttante in Formula 2, Andrea Kimi Antonelli. Malgrado la sua giovanissima età, è uno dei piloti protetti da Mercedes e tutto porta a indicare, che un giorno si siederà al volante di una delle Frecce d’Argento. Ma forse è ancora troppo presto. In quella lista c’è anche Fernando Alonso, il quale nel frattempo dovrà decidere se proseguire o lasciare la Formula 1. Sembra che anche Christian Horner abbia messo gli occhi su di lui.

Insomma, non una decisione semplice da prendere per il team principal della Mercedes. Oltretutto, ci sono molti piloti che hanno il loro contratto in scadenza a fine 2024, rendendo il mercato molto interessante. Le opzioni sono molte, ma allo stesso tempo è difficile compiere quel passo in avanti.

“È una scelta difficile, perché non ci sono criteri chiari per l’uno e tutto porta all’altro. Vorrei fare un passo indietro e semplicemente monitorare la situazione. Alcuni dei ragazzi menzionati, possono essere ingaggiati da altri team, e per questo sto semplicemente osservando,” ha confessato Toto Wolff, in conclusione.