Alonso: “Sarò io a decidere per il mio futuro”

Una cosa è certa: Alonso darà priorità a Aston Martin, cercando di godersi la stagione e maturando per bene la propria decisione per il suo futuro

Fernando Alonso è categorico: deciderà lui del suo futuro. Lo ha sottolineato più di una volta oggi in conferenza stampa, chiarendo che la sua decisione di rimanere o meno dipenderà da lui. Al momento Alonso darà priorità all’Aston Martin per il suo futuro. Vedere come altri piloti abbiano lasciato posti vacanti in giro, come nel caso di Hamilton per Mercedes, apre un discorso ampio che copre anche la sfera Verstappen, il quale sembrerebbe comunque un po’ in crisi circa la sua permanenza in Red Bull.

Alonso però è convinto di decidere per sé, che non aspetterà che qualche scuderia glielo chieda, ma che ha tutto il potere per muoversi autonomamente e scegliere cosa gli convenga. “Sono sempre stato così. Essere il padrone del mio destino avvolte mi ha aiutato, altre mi ha ferito”. Pare propenso a rimanere in Aston, ma allo stesso tempo potrebbe anche decidere di abbandonare la Formula 1, come ha già fatto del resto. Una scelta che rimanda all’anno prossimo, non lasciandosi sopraffare dalle ansie del mercato piloti.

“Prenderò questa decisione da solo. Nel bene e nel male, sono fatto così”. Una filosofia che non deriva soltanto da età e esperienza, ma anche dalle certezze. Ha già preso una decisione del genere nel trasferirsi da Renault a McLaren , pur avendo ancora un anno di contratto. Perché non farlo di nuovo? Deve esserne perfettamente convinto. “Ero giovane, ho vinto il primo campionato del mondo nel 2005, eppure ho firmato con McLaren”, ha detto. A Jeddah, Alonso ha lasciato intendere che nelle prossime settimane proverà a prendere una decisione comunque.

Fernando Alonso doing a track walk earlier today pic.twitter.com/0gy2RHpIuS — Aston Martin Formula 1 News (@AMF1News) March 20, 2024

La decisione prima della pausa estiva

Adesso si sta concentrando sul migliorare la vettura di questa stagione. “Non è cambiato molto“, ha affermato il 14. “E non cambierà nelle prossime settimane o gare, ma non aspetterò la fine dell’estate per decidere, è ingiusto per me e per la squadra, che magari vogliono cercare opzioni nuove“. Ammette così che, insieme al timore di restare intrappolato in un limbo, ritiene opportuno scegliere con cura e lasciare il tempo necessario per decidere per il prossimo anno. “Però la mia testa è così concentrata ora sulle cose che mi piacerebbe provare sulla macchina dopo quanto appreso dai primi eventi.”

“Questo non è il momento giusto per pensare”, ha aggiunto, ribadendo che darà priorità ad Aston, grato dell’opportunità ricevuta due anni fa. “Se raggiungiamo un accordo, quella sarà la decisione, altrimenti guarderò altrove. Ma quella sarà una seconda opportunità”. Ha anche ricordato come l‘improvviso annuncio del ritiro di Sebastian Vettel al GP d’Ungheria del 2022 abbia lasciato un posto vacante nel team di Silverstone. Fu in quel momento che Lawrence Stroll lo convinse a unirsi al team.

“Penso di essere qui perché Sebastian si è ritirato quel fine settimana a Budapest”, ha continuato. “La fabbrica, la galleria del vento, gli impegni futuri. È stato tutto fin da subito molto allettante, visto che in Alpine avevamo anche una situazione un po’ in stallo”. L’asturiano si ritiene fortunato a correre in Formula 1, in una scuderia come Aston Martin. Aspettiamoci di tutto da Fernando Alonso, suscettibile ai cambiamenti e quasi pronto a decidere.

Francesca Luna Barone