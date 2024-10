Regolamento 2026: ulteriori modifiche per le vetture di Formula 1

Tombazis analizza i primi dati su come le nuove vetture di Formula 1 rispondano alle modifiche al regolamento del 2026

Durante la settima del Gran Premio del Canada, è stato presentato un nuovo regolamento. Grazie a questo, dal 2026 vedremo delle vetture con alcune modifiche sfrecciare in Formula 1. La Federazione e i team hanno testato delle monoposto modificate, chiamate “mule cars”, per adattarle alle regole future. Nikolas Tombazis, delegato tecnico della Federazione, si è espresso sui cambiamenti.

“Le prestazioni della vettura sono aumentate di circa 50 punti di deportanza. Questo ha portato le prestazioni da quello che forse era un meno 40% rispetto alle auto attuali, a circa meno 15%” afferma il greco. “In termini di prestazioni, i tempi sul giro delle vetture sono molto vicini a quelli delle vetture attuali. Tutto questo è stato fatto come promesso a giugno. Se non avessimo apportato alcuna modifica, credo che la velocità sarebbe stata di circa altri due secondi più bassa”.

L’aerodinamica ha guidato le modifiche: i tecnici hanno apportato cambiamenti alle ali anteriori e posteriori, alla carrozzeria attorno alle ruote anteriori. In più, sono previsti ulteriori cambiamenti, che discuteranno durante il prossimo World Council, sul telaio posteriore e sulla sua interazione con il diffusore in quell’area. Questi cambiamenti aumenteranno il carico aerodinamico e permetteranno alle monoposto di essere più veloci di quasi due secondi.

I cambiamenti previsti per il 2026

L’ultima bozza del regolamento prevede diverse modifiche all’ala anteriore, con una piastra terminale più spessa e un ampliamento della scatola per i vari elementi della stessa ala. Allo stesso tempo, c’è l’aggiunta di una piastra al di sotto, la quale aiuterà a dirigere il flusso d’aria. È stato introdotto anche un ‘leading edge device’, letteralmente ‘dispositivo di bordo superiore’, per il fondo, che avrà fino a cinque sezioni e contribuirà alle prestazioni di quest’ultimo.

Per ridurre la flessione del fondo, ci sarà più spazio per i supporti in metallo, che aumentano a tre, e sono consentiti fino a sei supporti per il pavimento. Queste modifiche, anche se non eccessive, potrebbero portare a un aumento del carico aerodinamico per questa nuova generazione di monoposto, con cambiamenti apportati dalla parte anteriore fino a quella posteriore.

