Norris: penalità fatale ad Austin

Norris nel mirino della FIA ad Austin

Norris è stato penalizzato di cinque secondi alla fine della gara ad Austin, in Texas, per essere uscito di pista e aver acquisito un vantaggio mentre lottava con il pilota della Red Bull per il terzo posto.

Il pilota della McLaren ha lanciato un sorpasso all’esterno di Verstappen alla curva 12 al giro 52 di 56. Completando il sorpasso, si è immesso immesso nella via di fuga all’uscita della curva.

Norris ha chiesto al muretto di verificare se il suo sorpasso fosse legale, e il muretto lo ha rassicurato.

Tuttavia, la gioia di Norris si è trasformata in delusione. Al passaggio della bandiera a scacchi, al suo tempo di gara sono stati aggiunti cinque secondi. Questo lo ha confinato al quarto posto dietro Verstappen. La penalità ha rappresentato un duro colpo per le speranze di Norris di vincere il campionato del mondo.

Questo è accaduto dopo che alcuni avevano accusato Verstappen di aver spinto Norris fuori pista alla curva 1 nel giro di apertura, consentendo al vincitore finale Charles Leclerc di prendere il comando.

La decisione di penalizzare Norris ha provocato molto dibattito. Andrea Stella, il team principal della McLaren, ha accusato gli steward della FIA di: “Interferire con una bellissima parte dello sport motoristico”. Ha additato la punizione a Norris come “inappropriata”.

Nel frattempo, il boss della Red Bull Christian Horner non si è scomposto, insistendo sul fatto che si trattava di “uno scenario in bianco e nero” dopo che a Verstappen era stato negato il podio a causa di una penalità di cinque secondi, guadagnata anche per aver sorpassato un altro pilota, in quel caso Kimi Raikkonen, fuori pista, nello stesso luogo nel 2017.

Alesi duro sulla direzione gara contro Norris

In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera , Alesi ha definito la punizione data a Norris come “inspiegabile” e ha definito la difesa di Verstappen come “fallosa”.

Ha detto: “Molti duelli spettacolari e una direzione di gara scandalosa. Soprattutto verso Norris”.

“La penalità a Lando nel finale è inspiegabile: Max evita di entrare in curva nel momento in cui viene sorpassato. È lui che porta la McLaren fuori pista. Dove l’inglese avrebbe ‘approfittato’? Non è noto“.

Max ha avuto il vantaggio con una difesa estrema, fallosa e, per di più, premiata”.

Leclerc ha ottenuto facilmente l’ottava vittoria in carriera al Circuit of The Americas, con la terza vittoria della stagione 2024, eguagliando quella del 2022 come sua stagione più produttiva.

Con il compagno di squadra Carlos Sainz che ha completato la prima doppietta dell’anno per la Ferrari, Alesi ha ritenuto che il weekend del GP degli Stati Uniti fosse “il massimo” per la Scuderia che, ora a 48 punti dalla McLaren, rimane in lizza per il campionato costruttori.