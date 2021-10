GP Messico: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Dopo la pausa forzata del 2020 a causa delle restrizioni legate alla pandemia di COVID19 la Formula 1 ritorna sul tracciato messicano dedicato ai fratelli Rodríguez. Contrariamente a ciò che accadde nel 2019 in cui il campionato era praticamente in mano a Mercedes domenica si scende in pista con una classifica completamente diversa.

Compreso il GP del Messico mancano 5 gare al termine della stagione 2021 e a comandare il mondiale piloti è Max Verstappen con una dozzina di punti di vantaggio, mentre la scuderia di Stoccarda domina quella costruttori.

Quindi sarà fondamentale per i due team non commettere sbavature sapendo che ogni gara ha una storia diversa e nulla è scontato su questo tracciato molto veloce, dove l’altitudine metterà a dura prova i turbo che dovranno girare più veloci per produrre la stessa potenza.

GP MESSICO orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 05 novembre 2021 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 18:30 fino alle 19:30 e dalle 22:00 fino alle 23:00. Sabato 06 novembre 2021 alle ore 18:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 21:00.

La gara inizierà alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD (canale 207) Invece su TV8 potrete seguire la differita. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 05 novembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 18:30 alle 19:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 22:00 alle 23:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

—————————————————————————–

Sabato 06 novembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 18:00 alle 19:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 21:00 alle 22:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 23:50 – Differita su TV8*

—————————————————————————–

Domenica 07 novembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 20:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara– Dalle ore 23:00 – Differita su TV8*



* gli orari della differita, del GP del Messico in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il gran premio del MESSICO in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Circuito: Città del Messico

Lunghezza giro: 4.304 Km

Giri: 71

Prima gara disputata: 1963

Web: mexicogp.mx

Vincitori delle passate edizioni