Red Bull, qual è il futuro di Helmut Marko?

In Red Bull oltre alla ripresa del Campionato e ci sono alcune situazioni da risolvere, tra cui Helmut Marko. Qual è il suo futuro?

Sono giorni di momenti intensi per la Red Bull, che si appresta a tornare in pista con la ripresa del campionato 2023 dopo un mese di pausa. Nel weekend ci sarà il GP Azerbaijan 2023, sulle stradine di Baku. Tra le tante a cui pensare, per la Red Bull è anche il futuro di Helmut Marko.

Proprio nella giornata di ieri, è arrivata la notizia che Franz Tost dopo 17 anni in carica nel junior team della Red Bull, ovvero l’AlphaTauri (ed ex Toro Rosso), lascia a fine stagione 2023. Nella Scuderia di Faenza, tornerà Laurent Mekies attualmente in Ferrari, e sarà il nuovo team principal.

Helmut Marko che proprio oggi (27 aprile 2023), compie 80 anni, è una figura presente nel motorsport da molto tempo, e ricopre il ruolo di consulente nel team anglo-austriaco. Un vero e proprio veterano in Formula 1, e da qualche tempo girano voci sul suo futuro, molti dei quali lo vedono al capolinea nel suo ruolo.

In seguito alla scomparsa nel 2022 di Dietrich Mateschitz, fondatore e proprietario della Red Bull, con il quale Helmut Marko aveva un buon rapporto, Oliver Mintzlaff ha assunto il controllo del progetto Formula 1. Pare che Marko sia apparso tutt’altro che d’accordo con il nuovo capo, e di recente lo stesso autriaco avrebbe fatto capire di non essere felice con i cambiamenti.

“È tutto da vedere, fino a che punto risponderà alle nostre idee. Red Bull Racing è sempre stata molto indipendente,” ha dichiarato Marko.

“Non è più il caso, che io riferisca per telefono dopo ogni sessione di prove e gara. La persona diretta, e con la quale avevo un rapporto d’amicizia, non c’è più. Didi Mateschitz era un visionario, e provava emozioni. Una cosa che non vedo più,” ha sottolineato Helmut Marko, lo scorso marzo.

L’austriaco: “Vedremo dopo il Titolo 2023”

Alla vigilia del GP Azerbaijan, Helmut Marko ha lasciato alcune dichiarazioni alla rivista austriaca OE24, facendo chiarezza sulla decisione di Tost di lasciare l’AlphaTauri.

“È stata una conversazione amichevole, presso l’Hangar-7 [il museo della Red Bull a Salisburgo, in Austria] tra Oliver Mintzlaff, me e Franz Tost,” ha raccontato Helmut Marko.

“Tost rimarrà fino alla fine dell’anno, dopodiché passerà a un ruolo di consulenza“.

Parlando del suo futuro, Helmut Marko ha fatto capire di essere sul punto di prendere una decisione, se la Red Bull vincerà il titolo 2023.

“Per ora, veramente non è un problema. Ora, vediamo di vincere il Titolo iridato. Poi si vedrà,” ha così risposto Marko.

Infine, il consulente austriaco ha parlato dei recenti rumours legati a Sebastian Vettel, pilota che ha vinto i suoi quattro titoli iridati con la Red Bull, diventare il suo successore all’interno dell’Academia per giovani piloti della Red Bull.

“È un’assurdità, e una novità per me,” ha risposto sorridendo.

“Per quanto ne sappia, Sebastian è in una fase di riscoperta di se stesso. Mi resta difficile immaginare, che Sebastian voglia tornare a lavorare di più, e viaggiare a ogni Gran Premio”, ha così aggiunto in conclusione.