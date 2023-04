GP Azerbaijan, anteprima: circuito, meteo

GP Azerbaijan, round 4°. Si va a Baku con la prima Sprint Race della stagione 2023

GP Azerbaijan anteprima – Dopo un mese di pausa, finalmente la Formula 1 riaccende i motori e riprende il suo percorso di questa stagione 2023. Si va in Azerbaijan per la quarta tappa iridata, in programma a Baku, la capitale del paese situato a cavallo tra Asia e Europa.

Il GP Azerbaijan si terrà dal 28 al 30 aprile 2023, sul circuito cittadino sorto lungo le stradine della capitale. La pista attraversa la parte moderna e la Città Vecchia, tra palazzi e mura storiche, tra cui la Fortezza di Baku.

Una vera sfida per piloti e vetture, vista la tipologia di tracciato, le caratteristiche, i tratti piuttosto tortuosi, per non parlare dei muri e guardrail molto vicini. La possibilità di commettere errori è molto alta, e talvolta con il rischio di compromettere il risultato finale. Sarà fondamentale l’abilità di guida del pilota, e una vettura ben bilanciata e con un ottimo set-up.



Dopo il GP Australia, la Formula 1 si è concessa un mese di pausa, durante il quale sicuramente i piloti e i team avranno lavorato per ripresentarsi al meglio in pista. Soprattutto per coloro che si sono trovati un po’ in difficoltà, e indietro nei confronti degli avversari.

Riprende la caccia a Verstappen

Max Verstappen e la Red Bull, sono al comando delle classifiche iridate 2023, grazie alle vittorie ottenute e alla supremazia che hanno dimostrato nelle prime tre gare disputate. La monoposto, si è mostrata molto veloce, competitiva e di un altro pianeta, rispetto agli altri. Sicuramente, ne vedremo delle belle in questa ripresa di campionato, e a partire da Baku, dove sono tra i favoriti per la vittoria. Attenzione anche a Sergio Perez, che ha dimostrato di poter dire la sua con questa vettura.

Riflettori accesi in questo riavvio di campionato, saranno soprattutto sugli avversari, per scoprire chi avrà lavorato al meglio per recuperare il gap nei confronti della Red Bull e di Max Verstappen.

In primis, la Mercedes chiamata al riscatto dopo la stagione passata direi da dimenticare, e questo inizio del 2023 non ancora al top. Il team di Brackley, dovrebbe aver lavorato su una versione B della vettura, e vedremo se avranno fatto un buon lavoro. Di certo, Lewis Hamilton e George Russell scalpitano nel voler tornare sul podio, magari da vincitori.

Chissà che Ferrari, troveremo in questo nuovo avvio di campionato. Le prime tre gare quasi da dimenticare per la Rossa di Maranello, tra ritiri per guasti e incidente, e altri inconvenienti, oltre a una vettura, la SF-23 che ha dimostrato di avere qualche problema a livello di prestazioni, competitività e velocità. Situazione opposta a quanto avevamo visto nelle prime gare del 2022. Speriamo che queste settimane di pausa, abbiano aiutato la Scuderia a lavorare al meglio per apportare modifiche e soluzioni che possano permettere di recuperare terreno nei confronti degli avversari, e soprattutto essere nelle condizioni di poter vincere. Anche per permettere ai piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz di lottare al meglio, raccogliere più punti e recuperare in classifica.

Aston Martin è il team che più ha sorpreso in questo inizio di stagione, e attualmente occupa la seconda posizione in classifica dietro alla Red Bull. Chissà se sapranno stupirci ancora di più, magari riuscendo a strappare una vittoria ai bibitari. Dopo molti anni, Fernando Alonso scalpita nell’attesa di rimettere piede sul gradino più alto del podio, dopo aver riassaporato la gioia di trovarsi tra le mani una vettura competitiva, e che gli permette di finire tra i primi tre. Non da meno, il giovane compagno di squadra, Lance Stroll.

Ci aspettiamo di vedere altrettante sfide tra gli altri team, a partire da quelli del centro gruppo. Occhio anche ai team attualmente in coda, vedremo se riusciranno a recuperare nei confronti degli altri.

Nell’attesa di assistere a questa nuova edizione del GP Azerbaijan, con la prima Sprint Race della stagione 2023, proseguiamo con l’anteprima.

It’s our first #F1Sprint week of the season 💪 Bring on the street fight in Baku! 🇦🇿#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/tQcDyrRYtg — Formula 1 (@F1) April 24, 2023

BAKU CITY CIRCUIT

La Formula 1 torna a Baku, capitale dell’Azerbaijan per disputare la 7° edizione del Gran Premio che si corre sul circuito cittadino non permanente, realizzato lungo le stradine della Città Vecchia.

Nell’ottobre del 2014 Bernie Ecclestone e Azad Rahimov, ministro della gioventù e dello sport presentarono il progetto inserito poi nel calendario 2016. Per poter realizzare il tracciato, furono necessarie modificare le strade, con intervento di rimodernamento, la sostituzione della pavimentazione di sampietrini con l’asfalto. Grazie alla collaborazione con Hermann Tilke, il tracciato è stato ricavato dalle strade della capitale, attraversando i migliori scenari di Baku, con la sua combinazione di storia e stile del XXI secolo, tra cui il centro storico, il lungomare e il Parlamento che offrono uno sfondo unico, spettacolare della pista. Lungo 6.003 m, è il secondo per lunghezza dopo Spa-Francorchamps ed è sotto il livello del mare.

Caratterizzato da 20 curve, con tratti molto veloci che si alternano a tratti più lenti e tortuosi. Il rettilineo principale, che transita dinanzi ai box si snoda sul lungolago è lungo 2,2 km il doppio dei 1.100 m di Monza ed è preceduto da un tratto con curve da affrontare in pieno e con velocità di punta elevate, intorno ai 340 km/h. Le curve dalla 1 alla 7 sono a 90°, mentre particolare è l’anello che circonda la città vecchia, costituito dalle curve 8, 9 e 10 la cui stradale è larga circa 7 metri. Nel 2016 in quel punto ci furono numerose critiche per l’imbottigliamento che tendeva a formarsi in seguito a incidenti o guasti.

Il circuito cittadino è caratterizzato da guardrail, muretti, curve a gomito e tratti rettilinei, per cui sarà fondamentale l’abilità del pilota così come un buon set-up sulla vettura e una buona strategia considerando l’alta probabilità di azione in pista della Safety Car.

PIRELLI: C3, C4, C5

Per il weekend del GP Azerbaijan, Pirelli ha scelto le tre mescole più morbide della gamma: C3 P Zero White hard, C4 P Zero Yellow medium e C5 P Zero Red soft.

La scelta di queste mescole, rappresenta la più adatta alle caratteristiche del tracciato, tra curve strette del centro cittadino e veloci rettilinei con punte di 340 km/h. Il tracciato è considerato tra i meno aggressivi, con asfalto liscio, poco rugoso, tendente a essere scivoloso e sporco all’inizio del weekend.

I lunghi rettilinei, i tratti tortuosi simili a Montecarlo, e i tratti veloci che ricordano Monza, portano a trovare qualche difficoltà nel trovare i giusti assetti meccanici e aerodinamici. Sarà prediletto un carico medio-basso, ma non ci sorprenderebbe vedere soluzioni che puntano ad abbassare il livello di downforce. Tutto ciò, lo scopriremo nella giornata di venerdì in occasione dell’unica sessione di prove libere.

Il GP Azerbaijan ha spesso visto una strategia tendente a un’unica sosta. Nel 2022 alcuni team hanno optato per un secondo pit-stop, grazie al vantaggio di una Virtual Safety Car prima della bandiera a scacchi. Lo scorso anno, la gara si è disputata all’inizio di giugno, con un clima e temperature differenti di quest’edizione 2023, pertanto sarà interessante vedere se e come sarà il livello di degrado termico.

Essendo un tracciato cittadino, c’è da considerare la presenza di tombini e della segnaletica orizzontale, che possono influenzare l’aderenza con l’asfalto, creando situazioni poco piacevoli ai piloti e alle vetture.

Nel weekend vedrà in programma la prima Sprint Race della stagione, con un nuovo format anche per quanto riguarda le sessioni di qualifica. Vedremo quali saranno le strategie.

Discover the tyre compounds Pirelli is bringing to the next three #F1 races ⚪️🟡🔴 🇦🇿 #AzerbaijanGP selection#Fit4F1 🧵 (1/3) pic.twitter.com/zZCnK7Rd9A — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 5, 2023

CHE TEMPO FARA’?

Nell’attesa che inizi il weekend, come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo, per il GP Azerbaijan 2023.

Il weekend azero sarà caratterizzato da sole e tempo sereno in tutti e tre i giorni di attività in pista. Non è attesa la pioggia. Il termometro non dovrebbe raggiungere i 30°C!

Qui, di seguito andiamo a vedere nel dettaglio, le previsioni meteo attese per il weekend del GP Azerbaijan 2023:

Venerdì 28 aprile 2023

Temperature: max 21°C, min 14°C; cielo sereno e tanto sole; probabilità di pioggia al 1%. Umidità intorno al 90%. Vento con raffiche da 20 a 31 km/h

Sabato 29 aprile 2023

Temperature: max 25°C, min 16°C; cielo poco o parzialmente nuvoloso con velature sparse, a tratti sereno ma senza precipitazioni; probabilità di pioggia al 1%. Umidità intorno al 81%. Vento con raffiche da 6 a 24 km/h

Domenica 30 aprile 2023

Temperature: max 27°C, min 16°C; cielo poco o parzialmente nuvoloso con velature sparse, ma senza precipitazioni; probabilità di pioggia al 1%. Umidità intorno al 61%. Vento con raffiche da 4 a 19 km/h.