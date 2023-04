Marko avverte: “Gli avversari non ci impensieriscono”

Helmut Marko è sicuro della forza del suo team e punta il dito contro gli avversari: “Potrete vincere qualche gara, ma non impensierirete Red Bull”

La stagione del team austriaco non sarebbe potuta iniziare meglio di così. Le prime tre gare hanno visto la Red Bull di un altro pianeta correre pressoché in solitaria. Il divario con le altre scuderie è evidente e a tratti preoccupante. Il marchio di bibite energetiche è riuscito a conquistare tre vittorie in tre Gran Premi, senza dare la possibilità a nessun altro di avvicinarsi al gradino più alto del podio. Al momento la Red Bull si trova in testa al Campionato Costruttori e al Campionato Piloti. Questi risultati fanno sicuramente ben sperare, tanto è vero che lo stesso Marko ritiene difficile per gli avversari poter pensare al titolo mondiale.

I pronostici sembrano essere tutti a favore della squadra austriaca, nonostante una stagione in cui il team si è visto ridurre l’uso della galleria del vento per aver superato il tetto del budget cap. Questa sanzione andrà a limitare lo sviluppo della vettura nel corso dell’anno. E’ probabile, dunque, che il divario tra la Red Bull e i suoi avversari possa assottigliarsi con il passare delle gare.

Nonostante questo, i risultati positivi fino a ora ottenuti, fanno sì che Marko si senta fiducioso sulle aspettative di questa stagione e affermi: “Gli altri team stanno cambiando il loro design, mentre noi siamo limitati nello sviluppo aerodinamico. Penso che i diretti avversari potranno vincere una o due gare, ma non sarà sufficiente per il Mondiale“.

E sul nuovo format dei weekend sprint…

Dopo aver ribadito di non ritenere gli avversari dei diretti contendenti per il titolo, Marko dice la sua sul nuovo format dei weekend sprint. In merito a ciò, afferma: “Non sono preoccupato per il cambio di regolamento, perché secondo me aumenterà l’azione. Io la vedo in modo diverso, ovvero che sia più vantaggioso per la Formula 1 rendere il venerdì più interessante anche per gli spettatori“.

Inoltre, questo fine settimana a Baku sarà speciale per il consulente Red Bull, poiché compirà 80 anni. Fiducioso del team e dei risultati raccolti nelle prime tre gare della stagione, Marko conclude: “Non voglio che si crei troppo clamore attorno a me in questo weekend di gara in Azerbaijan. Dico solo che una vittoria a Baku sarebbe il miglior regalo“.

Margherita Ascè