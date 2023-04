Tsunoda: “Vettel al posto di Marko? Interessante”

Sebastian Vettel si è ritirato dalla Formula 1 a fine 2022, e Yuki Tsunoda spera in un suo ritorno nel Circus… magari al posto di Helmut Marko

Sebastian Vettel ha lasciato la Formula 1 a fine stagione 2022. Malgrado non siano passati molti mesi dalla sua ultima gara, l’ormai ex pilota già manca all’interno dei paddock, e tra gli attuali piloti della Formula 1, uno fra tutti Yuki Tsunoda.

Yuki Tsunoda, giovanissimo pilota giapponese, alle sue prime stagioni in Formula 1 vedrebbe molto bene Sebastian Vettel, al posto di Helmut Marko. Il pilota dell’AlphaTauri, crede che il tedesco farebbe un ottimo lavoro come ipotetico consigliere della Red Bull, nella gestione dei giovani talenti grazie alla sua esperienza e ai successi ottenuti da pilota.

Appena appeso il casco al chiodo, forse per sempre o forse momentaneamente, Sebastian Vettel sta godendo la sua nuova vita in famiglia, e a inseguire i nuovi progetti legati all’ambiente. Non si sa molto sul suo futuro, e se un domani dovesse decidere di tornare in un paddock della Formula 1 o di altra categoria. Naturalmente, nel caso, il mondo della Formula 1 farebbe carte false pur di avere Seb in squadra. Tsunoda lo sa bene, e anzi è convinto che Vettel, farebbe molto bene in Red Bull, magari al posto dell’attuale consigliere, Helmut Marko. L’esperienza e il successo che ha avuto, sarebbero di grande aiuto alla crescita delle future stelle, nell’Academia per giovani piloti della Red Bull.

“Sarebbe davvero interessante vedere Sebastian, come caposquadra di AlphaTauri, malgrado abbia uno stile britannico. Credo che sarebbe capace di far bene in qualsiasi ruolo, per esempi, al posto di Helmut, come consigliere dei giovani piloti della Red Bull. Farebbe un ottimo lavoro, nel prendersi cura delle future stelle,” ha affermato Yuki Tsunoda, al podcast officiale della Formula 1, Beyond The Grid.

“È stato pilota fino a poco tempo fa, ed è uno dei piloti di maggior successo nella storia della Formula 1. Essere a capo di una squadra è molto diverso. Secondo me, sono dell’opinione che Sebastian possa essere idoneo come consigliere, al posto di Helmut, rispetto al ruolo di Franz Tost. Potrebbe ugualmente aiutare Helmut. Di solito è il primo ad alzare la mano e i suoi contributi sono molto validi,” ha sottolineato il giapponese.

Sorpresi da De Vries

La stagione 2023, in AlphaTauri accanto a Yuki Tsunoda c’è un nuovo pilota, anche lui giovanissimo, Nyck De Vries.

Nyck De Vries si è fatto conoscere in positivo nella passata stagione, avendo disputato il GP d’Italia con la Williams, in sostituzione di Alex Albon. Malgrado questa stagione, non sia partita proprio bene, in AlphaTauri e lo stesso Tsunoda sono rimasti sorpresi dal nuovo arrivato, e la facilità con cui l’olandese trasmette le informazioni, nonché la sua velocità nei circuiti cittadini.

Tuttavia, Yuki Tsunoda è consapevole che il talento del compagno di squadra, non possa essere messo in dubbio, per via del suo successo in Formula E e l’esordio in grande stile in Formula 1 al GP d’Italia a Monza nel 2022.

“Nyck mi ha sorpreso nelle curve veloci. È molto bravo nei circuiti cittadini, credo che correre in Formula E l’abbia aiutato in questo aspetto. Sta facendo un ottimo lavoro, anche nel modo in cui trasmette le informazioni. Dopo i test di Abu Dhabi, ne aveva già fornito più di me durante la gara. È un pilota veloce, l’ha dimostrato a Monza lo scorso anno e quando vinse il mondiale di Formula E,” ha commentato Tsunoda prima di concludere.