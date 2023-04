Caso Alphatauri: fuori Tost dentro Mekies

Ufficiale: l’Alpha Tauri saluta definitivamente il suo team principal Franz Tost, per fare spazio a Lauren Mekies

L’Alpha Tauri cambia volto per il prossimo anno, e lo fa salutando lo storico team principal Franz Tost, per accogliere l’ex Ferrari Lauren Mekies. Ad annunciarlo, è stato la stesso team di Faenza, che con un comunicato stampa decide di ufficializzare la notizia. L’addio di Franz Tost, è un vero e proprio momento storico per l’Alpha Tauri, che chiude così 17 anni di collaborazione con il team principal. A prendere il suo posto alla fine dell’anno sarà Laurent Mekies, ex direttore sportivo della Scuderia del Cavallino Rampante. Tuttavia Tost, resterà nelle retrovie come consulente, almeno fino alla stagione del 2024.

A commentare oggi, è Franz Tost, che si esprime così in merito alla decisione presa: “Prima di tutto, vorrei ringraziare Dietrich Mateschitz. Lui mi ha dato l’incredibile opportunità di essere Team Principal della Scuderia Toro Rosso e della Scuderia AlphaTauri negli ultimi 18 anni. È stato un vero privilegio guidare la Scuderia per un periodo così lungo e un grande piacere lavorare con così tante persone motivate e competenti, che condividono la mia passione per la Formula 1″.

In seguito Tost prosegue l’intervista, concludendo il suo intervento ringraziando tutta la squadra per il lavoro svolto, e mostrandosi fiducioso della scelta presa dal team. “A 67 anni è arrivato il momento di passare la mano e con Peter come nuovo CEO e Laurent come Team Principal, abbiamo trovato due persone molto professionali, che porteranno il Team al livello successivo. Voglio ringraziare tutti per l’ottima collaborazione“. Nonostante il celere ‘passaggio del testimone’, da definire ancora quando Mekies prenderà ufficialmente il posto di Tost. Tuttavia, si crede con certezza che prenderà le redini dall’inizio del 2024, assieme al supporto di Peter Bayer con il ruolo di Chief Executive Officer, ossia amministratore delegato.