GP Azerbaijan: sará Baku a colmare il gap con Red Bull?

Tutti attendono Baku perché, dopo tre settimane di fermo, si spera che gli aggiornamenti apportati possano consentire di colmare il gap col team di Milton Keynes. Sará vero?

La Formula 1 torna finalmente questo weekend con il Gran Premio di Azerbaijan a Baku. Si tratta di una tappa molto importante in quanto i team daranno prova degli aggiornamenti apportati durante le settimane di fermo. L’obiettivo é quello di colmare il piú possibile il divario con la Red Bull che attualmente domina il mondiale con tre vittorie su tre gare.

Fernando Alonso con l’Aston Martin sta dando prova del grande potenziale del team di Stroll. L’asturiano intende mantenere il terzo posto nella classifica piloti, anche se l’Australia ha suggerito che è la Mercedes potrebbe essere in grado di sfidare la Red Bull alle giuste condizioni.

A questo si aggiunge il fatto che la Red Bull dovrá scontare la penalità di tempo della galleria del vento per aver superato il tetto di bilancio nel 2021. Questo significa che non potranno impiegare tanto tempo a testare la loro RB19 quanto faranno i loro rivali. Dunque, Baku potrebbe essere il momento giusto per fare un grande passo avanti rispetto ai campioni in carica!

E la Ferrari? Baku é il momento giusto per iniziare sul serio questa stagione?

Rispetto allo scorso anno, quando Leclerc dominava la classifica piloti con due vittorie su tre gare, questa stagione non sembra esser cominciata nel migliore dei modi. Il monegasco ha infatti totalizzato solo sei punti nelle prime tre gare, a causa dei problemi meccanici e di un incidente alla prima curva. Questi due eventi lo hanno costretto al ritiro, rispettivamente in Bahrain e Australia.

Sainz, invece, ha ottenuto 20 punti, ma anche lui é stato vittima di una penalitá importante… Pare dunque che l’era Vasseur sia lontana dal richiamare quella di Jean Todt con prestazioni della vettura ancora da definire e affidabilitá del propulsore alquanto discutibile. Tuttavia, queste settimane sono state sicuramente utili per il team del cavallino.

Sono stati apportati aggiornamenti alle ali anteriori e posteriori della vetture e sono state testate nuove configurazioni aerodinamiche. Anche la power unit é stata testata con una modalitá differente con l’obiettivo di aver maggiore potenza per i lunghi rettilinei del circuito di Baku. Per esempio, il rettilineo di partenza di ben 2,2 km stresserá notevolmente sia la parte endotermica che quella ibrida delle Power Unit. Sará pertanto una grande prova di affidabilitá!