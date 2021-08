Ralf Schumacher vuole più lotte stile Alonso-Hamilton

Ralf Schumacher vuole più lotte “ruota-a-ruota” come quella vista in Ungheria, tra Alonso e Hamilton: chiede alla FIA di rivedere alcune regole

Ralf Schumacher, intervistato da Sky Sports F1, ha commentato quanto successo al GP Ungheria 2021 soffermandosi tra le altre cose sull’avvincente lotta tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton. I due hanno dato vita per dieci interminabili giri, a una bellissima lotta, pulita e rispettosa. Attualmente, il regolamento dice che il pilota che sta difendendo la posizione, deve lasciare lo spazio largo quanto una macchina, tra la sua monoposto e il limite della pista, soprattutto in curva.

Secondo Ralf Schumacher, questa regola non ha molto senso, e impedisce di vedere lotte come quella di Budapest. D’altro canto, i tifosi che hanno votato Fernando Alonso, come pilota del giorno, hanno applaudito il modo in cui si è difeso da Lewis.

“Per me, Fernando Alonso è l’uomo della gara. Ottimo pilota, della vecchia scuola, con il motto ‘nessuno mi passerà davanti dall’esterno’. Voglio vedere gare così! La FIA dovrebbe rivedere la regola sul lasciare spazio, in quanto secondo me non ha alcun senso,” ha così spiegato Ralf Schumacher.

RALF: “SENZA IL CAOS INIZIALE, GARA PIU’ DISCRETA PER VETTEL”

L’ex pilota di Formula 1, ha parlato della gara di Alonso, ma anche del suo compatriota Sebastian Vettel. Il pilota tedesco dell’Aston Martin, ha tagliato il traguardo in seconda posizione, prima di essere squalificato. In pista ha disputato un’ottima gara, il più delle volte cercando di acchiappare il leader Esteban Ocon, senza riuscirci, accontentandosi del secondo gradino del podio.

Schumacher ha visto un ottimo Vettel in gara, anche se non ci fosse stato il caos iniziale, la sua gara probabilmente sarebbe stata diversa, più prudente. Per questo motivo, non si sorprende la difficoltà dell’Aston Martin nel superare Ocon.

“Sebastian Vettel non avrebbe beneficiato del caos alla partenza; al contrario, probabilmente avrebbe avuto una condotta di gara più discreta, se fosse stato in fondo alla griglia. Tuttavia è stato bravo. Non c’era da stupirsi, di vederlo in difficoltà nel duello con Esteban Ocon,” ha così aggiunto Ralf Schumacher prima di concludere.