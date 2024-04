Perché Audi e Verstappen hanno “complicato” il mercato piloti?

Il mercato piloti in vista 2025 è fin da subito sembrato eclatante, ma Audi e Verstappen potrebbero aver complicato alcune decisioni

Parecchi sono i contratti in scadenza a fine 2024, e ciò fa pensare a una “Silly Season” molto interessante. Sono ben 12 i piloti senza un contratto per la prossima stagione, potremmo quindi vedere un completo ribaltamento delle carte in tavola. Tuttavia Audi, che entrerà nel 2026 al posto di Sauber, e Verstappen, potrebbero aver reso alcune scelte riguardanti il mercato piloti più difficili del previsto.

Abbiamo già assistito a un vero e proprio “shock”, quando il 1 febbraio è stato annunciato l’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, per la prossima stagione. Carlos Sainz è quindi alla ricerca di un sedile, mentre c’è chi ha voluto, nonostante l’età, assicurarsi il suo posto. Parliamo di Fernando Alonso, che a ben 42 anni ha rinnovato con Aston Martin fino al 2026.

Max e Mercedes, utopia o no?

Il team di Brackely ha un vuoto da colmare dopo l’addio di Hamilton, essendo ancora alla ricerca di un degno sostituto da affiancare a George Russell. Il favorito è sicuramente Andrea Kimi Antonelli, pilota dell’academy Mercedes, già protagonista di alcuni test in Austria a bordo della W12. Nonostante la situazione in Red Bull sembri tranquilla, a Brackley le porte per Max Verstappen restano aperte, qualora il suo entourage decidesse di staccarsi dal team Austriaco, visto soprattutto il recente “Caso Horner”.

Nonostante tutto, ciò che emerge è che l’olandese non è assolutamente intenzionato a lasciare Milton Keynes, almeno per ora. Se ci fosse però una minima possibilità che possa liberarsi dal contratto, che lo vincola fino al 2028, Mercedes sarebbe sicuramente pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Forse è questo il motivo per cui il team tedesco non si sta impegnando con nessun altro, in modo da lasciare un posto disponibile all’occorrenza. A Brackley c’è però la necessità di un piano B, qualora né Verstappen e né Antonelli (che è comunque al suo primo anno in Formula 2) potessero essere disponibili.

Audi in Formula 1

Ad alimentare le questioni di mercato ci pensa anche Audi, che farà il suo esordio nel 2026 sostituendo il team Sauber. Naturalmente il nuovo team ha bisogno di una degna line-up e si ritiene che abbia già puntato gli occhi su Carlos Sainz e Nico Hulkenberg. Il produttore tedesco ha però dichiarato che, qualora le decisioni non fossero prese entro maggio, inizierà a guardare altrove.

Anche Alessandro Alunni Bravi, team principal Sauber, ha voluto commentare queste voci. “Siamo felici che sembra che potremo giocare un ruolo nel mercato piloti grazie ad Audi e a tutti gli investimenti che saranno fatti per migliorare la nostra squadra. Penso che il fatto che siamo interessanti per alcuni piloti sia una buona notizia per il team”, ha dichiarato.

Non è chiaro il motivo per cui il produttore tedesco chieda una decisione così affrettata, lasciando così poco tempo a Sainz per effettuare una scelta. Si pensa che ciò possa essere legato ai tempi delle riunioni del consiglio di amministrazione della casa madre. Ora il pilota spagnolo si trova di fronte a un bivio: accettare l’offerta di Audi oppure aspettare un posto in Red Bull o Mercedes?

