Ferrari: Hp nuovo sponsor. Spintarella per mantenere Lewis?

Il nuovo sponsor principale della Ferrari, HP, sarà importante nel finanziare lo stipendio di Lewis Hamilton per il 2025

La decisione della Ferrari di ottenere un nuovo sponsor principale deriva dal reclutamento di Lorenzo Giorgetti per guidare il proprio team commerciale.

Giorgetti ha trascorso diversi anni con la squadra di calcio italiana AC Milan, giocando un ruolo significativo nel loro rilancio commerciale.

In termini di HP, la mossa continua la loro spinta nel mercato sportivo, collaborando recentemente con i giganti del calcio spagnolo Real Madrid come loro primo sponsor in assoluto sulle maniche

HP però non è estranea alla F1, avendo sponsorizzato la Williams all’inizio degli anni 2000.

Anche una delle loro filiali, HPE (Hewlett Packard Enterprise), è stata coinvolta con Mercedes e Sauber. Il nuovo accordo della Ferrari con HP per diventare il loro partner principale è una gradita spinta in vista dell’arrivo di Lewis Hamilton per la stagione di F1 2025.

Mercoledì pomeriggio, il colosso tecnologico HP è stato annunciato come sponsor principale del team Ferrari F1, diventando Scuderia Ferrari HP dal Gran Premio di Miami in poi.

Secondo Sport Business , l’accordo con HP è “paragonabile” all’accordo di sponsorizzazione del titolo Oracle di Red Bull, che si dice ammonti a circa 90 milioni di dollari all’anno.

La partnership Oracle con la Red Bull è la “più preziosa” del suo genere in F1, il che significa che il collegamento con HP in Ferrari li porta su una base finanziaria più stabile.

Sebbene attualmente siano in vigore restrizioni finanziarie nel contesto del tetto massimo dei costi della F1, i team devono ancora pagare importi esorbitanti per piloti, infrastrutture e altre parti dell’attività.

Accordi milionari, per milionari

La Ferrari ha ingaggiato Hamilton insieme a Charles Leclerc per il 2025.

Lo stipendio Mercedes di Hamilton, ammonta a 45 milioni di dollari all’anno, senza contare i bonus.

Enrique Lores, ha aggiunto: “Con la tecnologia, le prestazioni e l’eccezionale maestria artigianale che alimentano il futuro, la partnership tra HP e Ferrari è una scelta naturale. I guadagni del sette volte campione del mondo potrebbero superare i 100 milioni di dollari, tenendo conto del suo stipendio base, degli sponsor, dei diritti di immagine e dei bonus. Entrambi i marchi sono costruiti su una ricca storia che ha resistito alla prova del tempo. Attraverso questa collaborazione unica, abbiamo anche l’opportunità di raggiungere un nuovo pubblico, promuovere la crescita del business e creare un impatto duraturo per i nostri clienti e le comunità che condividiamo. Insieme sfrutteremo la scena globale delle corse per accelerare l’innovazione sostenibile. In HP abbiamo ritrovato gli stessi valori, che ne fanno un partner ideale. Non vediamo l’ora di iniziare la nostra collaborazione e di affrontare insieme nuove opportunità e sfide”.