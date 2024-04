Antonelli pilota di Formula 1 da Imola: da sogno a realtà?

Il giovane italiano potrebbe prendere il posto di Sargeant in Williams già da questa stagione: la possibile trattativa tra la Mercedes e la FIA

Logan Sargeant e il team Williams sembrano essere ai ferri corti: secondo alcune voci, il pilota statunitense lascerebbe la scuderia inglese nelle prossime settimane. Liberando così un preziosissimo sedile in Formula 1, che potrebbe essere assegnato addirittura al giovane pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli.

Per il nuovo talento del team Mercedes era già previsto un debutto in Formula 1 per le prove libere del Gran Premio d’Italia. Adesso invece si vocifera di un vero e proprio contratto con la Williams, che in virtù dei rapporti con la Mercedes sarebbe “obbligata” a inserire il giovane italiano nella sua scuderia. Ciò consentirebbe ad Antonelli di far pratica in Formula 1, permettendogli così di passare in Mercedes già dal prossimo anno.

ANTONELLI A UN PASSO DALLA FORMULA 1: MANCA SOLO L’ETA’

Potrebbe però esserci un ostacolo bello grosso. Secondo il regolamento di Formula 1, modificato dopo il debutto dell’allora diciassettenne Max Verstappen, è necessario aver compiuto diciotto anni prima di poter partecipare a una delle sessioni del campionato. E Antonelli non raggiungerà la maggiore età prima del prossimo 25 agosto.

Tuttavia, il giovane bolognese è in possesso di tutti i punti necessari per ottenere la superlicenza. La Williams potrebbe quindi chiedere una deroga, richiesta che secondo il giornalista inglese Joe Saward potrebbe essere accolta, avendo come precedente proprio l’attuale campione del mondo.

Soltanto la settimana scorsa, Antonelli ha trascorso due giorni di test in Austria al volante della Mercedes W12 del 2021, la sua primissima volta a bordo di una monoposto di Formula 1. A poche settimane di distanza, il sogno di Kimi potrebbe concretizzarsi molto prima del previsto.