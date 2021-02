Mercedes svela il nuovo sound della W12

La W12 sarà la dodicesima monoposto della Mercedes dal suo ritorno in Formula 1 nel 2010. Sarà una vettura molto speciale, poiché sarà l’ultima in un’epoca in cui non hanno avuto rivali e hanno dominato per sette anni consecutivi. Sarà l’ultima vettura dell’era ibrida, con la quale sperano di vincere l’intero numero di titoli, otto su otto. L’arma con cui la Mercedes vuole continuare a fare la storia è stata avviata per la prima volta e il sound che hanno pubblicato sul loro account Twitter ufficiale sarà quello che si sentirà sentire durante le 23 gare del 2021.

