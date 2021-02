Drive to Survive: la terza stagione arriva il 19 Marzo

Drive to Survive ritorna il 19 Marzo con la terza stagione che potrete vedere interamente su Netflix

Drive to Survive ritorna con la terza stagione il prossimo 19 Marzo, tra grandi aspettative e clamore alle stelle. La docu-serie prodotta da James Gay-Rees e Paul Martin ripercorre le avventure di piloti e scuderie all’interno del paddock. Momenti ricchi di adrenalina e contenuti inediti, per rivivere ancora una volta i momenti migliori di questi ultimi anni. La serie ha fatto il suo esordio l’8 marzo 2019 regalandoci 10 episodi, ai quali si sono poi aggiunti gli ulteriori 10 episodi dell’anno successivo.

Tutte le stagioni – compresa quella che sta per arrivare – sono disponibili sulla piattaforma Netflix. La durata di ogni episodio va dai 30 ai 40 minuti, disponibili in varie lingue tra le quali l’italiano. Se non li avete ancora visti recuperarli è un ottimo modo per passare il tempo in attesa dell’inizio del campionato 2021. Per l’occasione Netflix ha pubblicato un Teaser Trailer sui propri canali social, mentre il trailer ufficiale arriverà nelle prossime settimane.

TERZA STAGIONE

I nuovi episodi di Drive to Survive racconteranno il dietro le quinte di una delle stagioni più drammatiche degli ultimi anni. Tutti i problemi legati alla pandemia del COVID-19 non hanno reso facile affrontare l’anno che ci siamo lasciati alle spalle, con piloti positivi al virus e gare cancellate. Battaglie, rivalità, podi inattesi e il settimo titolo mondiale di Lewis Hamilton saranno solo alcuni dei contenuti presenti. Quale migliore occasione per rivivere la vittoria di Gasly a Monza o quella di Pérez a Sakhir, emozionarsi con Vettel durante l’ultima gara in Ferrari, spaventarsi ancora per l’incidente di Grosjean e molto altro ancora.

Un connubio ben fatto ma non sempre visto di buon occhio quello tra cinema e sport. Ovviamente una strategia di marketing ma che, almeno per tutti i fan e grandi appassionati, fornisce l’opportunità di addentrarsi ancora di più nel mondo della Formula 1. La visuale è sempre quella delle telecamere ma l’angolazione è leggermente diversa, più approfondita.