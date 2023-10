Mercato piloti 2026: una decisione che cambierà tutto

Un nuovo regolamento tecnico azzera tutto: chiunque, potenzialmente, avrà la possibilità di essere “il nuovo Hamilton”

Attualmente, a possedere un contratto fino alla stagione 2026 (o anche oltre) in griglia sono solo due piloti: Max Verstappen e Oscar Piastri. E il mercato potrebbe essere fermo ancora per un po’, per esplodere piano piano che ci si avvicina al nuovo regolamento tecnico. Le nuove regole per il telaio e i propulsori possono infatti mescolare completamente le carte in tavola, e ciò potrebbe rappresentare una grandissima opportunità sia per i piloti sia per i team.

He’s here to stay! 💪@OscarPiastri has signed a contract extension that will keep him at McLaren until at least 2026. 🧡 pic.twitter.com/uxoaiMNSTS — McLaren (@McLarenF1) September 20, 2023



A chiunque torna in mente l’immagine di Lewis Hamilton nel lontano 2012, lui che aveva fatto la scelta (considerata scellerata) di lasciare la McLaren per unirsi alla Mercedes alla vigilia della nuova era tecnica. Ebbene, su questa scommessa ha fondato tutto il suo successo, fino a diventare il pilota con più campionati vinti, al pari di Michael Schumacher. Non c’è dubbio che il 2026 potrebbe rappresentare una svolta del genere anche per uno qualsiasi dei piloti che adesso occupano la griglia di Formula 1.

GLI UNICI PILOTI ACCASATI NEL 2026: VERSTAPPEN E PIASTRI

E’ questo il motivo per il quale i piloti si guarderanno molto attorno prima di fare la propria scelta. Che Max Verstappen sia ormai vincolato alla Red Bull fino al 2028 era cosa nota, ma la decisione potrebbe essere stata tutt’altro che conveniente. Considerando che a partire dal 2026 la Red Bull collaborerà con la Ford, neofita nel mondo della Formula 1, e i risultati che potrebbero ottenere sono completamente sconosciuti: “Immagino che anche questo sia parte della Formula 1, no?” afferma il campione olandese.

“A volte è un po’ difficile prendere una decisione. Sono fortunato di essere cresciuto nella famiglia Red Bull e, ovviamente, sono stato fortunato a farne parte“. Anche Horner ammette che fare previsioni su come sarà la Formula 1 fra meno di tre anni è completamente impossibile: “Non esiste una sfera di cristallo per il 2026.” dichiara. “Chissà chi sarà competitivo? Ci saranno regolamenti completamente nuovi sul telaio e una filosofia aerodinamica completamente nuova. E quindi per noi, che partiamo da zero, è un grandissimo rischio, ma anche la nostra più grande opportunità”.



Fa sorgere qualche dubbio il fatto che, eccetto Verstappen, ad aprire il mercato piloti per la stagione 2016 sia stato Oscar Piastri. Una decisione che può sembrare prematura, specialmente per noi dall’esterno, poiché ufficialmente la McLaren ancora deve dichiarare il proprio fornitore di motori per il 2026. Probabilmente continuerà a essere legata ai propulsori Mercedes. Anche se i rapporti amichevoli di Woking con Toyota stuzzicano la fantasia di un ritorno della casa giapponese.

I PROTAGONISTI SOTTO I RIFLETTORI: PILOTI E SCUDERIE PER IL 2026

L’introduzione del nuovo regolamento renderà quindi parecchio complicato e intricato il mercato piloti per il 2026. Ad affermarlo è anche Mike Krack, team principal dell’Aston Martin, che dal 2026 sarà in partnership con la Honda. “Penso che oggigiorno aprire semplicemente un portafoglio pieno di soldi non sia più un argomento di interesse.” dice, parlando di attirare potenziali piloti. “E’ sicuramente uno dei punti discussi, ma i piloti in questi giorni, e soprattutto i loro manager, si stanno ponendo molte più domande di queste. Riuscire a convincere è molto più difficile, perché ci sono solo pochi piloti di punta, o piloti che tutti vogliono avere, e devi avere una serie adeguata di presentazioni e argomenti pronti a convincerli“.

Altro caso interessante è quello di Charles Leclerc, pronto a essere indubbiamente una delle pedine più importanti del mercato piloti 2026. “Penso che come piloti sia molto difficile sapere esattamente dove si trova ogni squadra.” ha dichiarato di recente. “Ovviamente, concentrandomi su me stesso e sulla Ferrari, non ho ancora avuto la possibilità di fare prove al simulatore, e appena sarà il caso probabilmente potrò dire qualcosa in più. Ma sì, per ora è molto difficile avere un quadro chiaro di chi è più avanti in termini di sviluppo“.

Some good moves out there to finish P4 👌 we’ll keep pushing 😤#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/UNIubHjCcD — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 24, 2023



Sotto i riflettori si troverà a breve anche il team Sauber, che corre attualmente col marchio Alfa Romeo. La scuderia svizzera infatti ha un accordo con Audi a partire dal 2026, e si trova ad avere una delle opportunità più esaltanti per l’introduzione del nuovo regolamento. Lo conferma Valtteri Bottas, che sulla questione dichiara: “Ho sentito che l’Audi sarà piuttosto forte nel ’26, così si vocifera!“.

“Ma ovviamente, come tutti, ci sono tanti punti interrogativi. Nemmeno io ho fatto nessun test al simulatore con gli ultimi dati, quindi è ancora lontano. Ma alla fine tutto avverrà in fretta e, almeno per la Sauber, c’è un piano chiaro su cosa sta succedendo e c’è già stato sicuramente molto lavoro fatto.” conclude il pilota finlandese. Dunque, le cose promettono di farsi molto interessanti.