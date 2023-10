Horner e la rivalità con Wolff: "Sta complottando..."

Reduce dalla vittoria iridata costruttori, Red Bull si prepara alla lunga sfida del Qatar. E intanto, Horner parla della rivalità con Wolff e la Mercedes

Red Bull ha vinto quattro Titoli iridati costruttori, sotto la gestione di Christian Horner dal 2010 al 2013. Poi è arrivata l’era vincente della Mercedes, iniziata nel 2014 e con al comando Toto Wolff. Dal 2014 al 2021, le Frecce d’Argento hanno vinto 8 Titoli consecutivi, fino al ritorno iridato della Red Bull nel 2022.

Nel 2022, la Red Bull ha realizzato una vettura che ha saputo incorporare al meglio, i nuovi regolamenti tecnici a effetto suolo, vincendo il titolo Costruttori in quella stagione. La stagione 2023, il team di Horner ha portato in pista una vettura, ancora più competitiva e veloce, che ha permesso di vincere il secondo titolo consecutivo… in totale il sesto.

Christian: “Noi… damigelle d’onore”

Arrivati a Losail, dove nel weekend si terrà il GP Qatar, Christian Horner ha affrontato la stampa, con alcune domande relative alla sua rivalità con Toto Wolff. Parlando ai microfoni di Sky Sports, il team principal della Red Bull ha risposto: “Per me lo sport è fatto di rivalità. È fantastico essere rivali. Ci deve essere rispetto, ma lo sport non sarebbe tale senza rivalità“.

“Ovviamente, non l’abbiamo visto molto negli ultimi due anni, ma sono certo che stia complottando qualcosa. Sono certo che abbia trovato qualcosa, su cui stanno lavorando. Mercedes è un fantastico e grande team, e hanno due fantastici piloti. Non vedono l’ora di poter tornare a lottare,” ha proseguito Horner.

“Fa male, quando stai perdendo. Se ciò non dovesse farti male, faresti meglio a smettere. Noi abbiamo avuto un lungo periodo, da sei a sette stagioni di ferite e di sentirci delle damigelle d’onore. Tuttavia, non abbiamo mai perso di vista la meta di dove volevamo essere. Siamo stati il team che ha interrotto quel dominio”.

“E come in ogni cosa, ci sono dei cicli. A un certo punto, qualcun altro ci batterà. Ora, sia che si tratti di Mercedes o Ferrari, o McLaren o Aston Martin o chicchessia. Non lo sappiamo, ma ciò che possiamo fare è controllare, ed quello che stiamo facendo. Quindi, questo è tutto ciò su cui noi stessi siamo concentrati,” ha aggiunto il britannico.

Super Max, Campione del Mondo in Qatar?

Sul circuito di Lusail, torna la Sprint Race e il weekend si fa molto interessante, visto che Max Verstappen potrebbe conquistare il suo terzo Titolo iridato piloti, già nella mini gara di sabato. Tuttavia, Horner ha fatto intendere di non pensare a quando il suo pilota vincerà il Campionato. D’altronde il trofeo verrà consegnato alla fine della stagione.

“Bene, lui potrebbe diventare il primo pilota a vincere il Titolo nella Sprint Race. A noi non c’importa, di quando lui lo vincerà, così come fino a quando lo vinceremo. Si tratta di ottenere quel trofeo, e quindi quel terzo titolo a suo nome”.

“Il fatto potrebbe avvenire in Qatar, nella serata di sabato. Nel caso in cui, lui dovesse farcela, ciò potrà rendere la domenica e il Gran Premio, ancora più piacevole da affrontare, da neo 3 volte Campione del Mondo. Non penso che sia veramente importante, se ciò dovesse avvenire sabato o domenica, finché non riportiamo quel trofeo in vetrina,” ha così spiegato in conclusione.