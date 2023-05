UFFICIALE: Honda torna in Formula 1 al fianco di Aston Martin

Già nell’aria da qualche giorno, è arrivata oggi l’ufficialità dell’accordo tra la casa giapponese e la scuderia di Lawrence Stroll

Honda is back! O, almeno, lo sarà a partire dal 2026, quando diventerà fornitore ufficiale di Aston Martin. Dopo aver salutato la Formula 1 nel 2021, pur rimanendo in qualche modo coinvolta con un accordo di supporto nei confronti di Red Bull, la casa giapponese ha visto nella volontà del Circus di usare carburanti sostenibili una buona opportunità per tornare di gran carriera nel mondo dell’alta velocità. E, in questa corsa al ritorno in Formula 1, è stata in realtà un po’ supportata dalla stessa Red Bull, che in questi mesi sta lavorando insieme a Ford allo sviluppo di una divisione propulsori interna.

L’altro attore chiave di questa vicenda, però, è anche Mercedes. La casa tedesca, al fianco di Aston Martin dal 2009, continuerà a fornire le power unit, il cambio e le sospensioni posteriori fino al 2025, per poi cedere il passo a Honda. Ma qual è il motivo alla base di questa decisione? Toshihiro Mibe, CEO di Honda, ha sottolineato come la casa giapponese abbia accolto favorevolmente la sfida della Formula 1 di virare verso gare sempre più sostenibili, principio in linea con i valori e la direzione che la stessa Honda sta perseguendo. Di conseguenza, fatti alla mano, la decisione è stata quasi spontanea.

“Honda è un’azienda che ha un’importante storia di crescita, ha affrontato sfide e vittorie a livello mondiale. Con i nuovi regolamenti 2026, la chiave per vincere sarà avere un motore elettrico compatto, leggero e ad alta potenza, con una batteria capace di gestire una potenza elevata e rapida […]. Riteniamo che le tecnologie e il know-how acquisiti durante questa sfida possano potenzialmente essere applicati direttamente ai nostri futuri veicoli elettrici per la produzione di massa, come un modello sportivo di punta ed elettrico […]“, ha poi evidenziato.

ENTUSIASMO E GRANDI ASPETTATIVE

Lo stesso proprietario della scuderia, Lawrence Stroll, si è detto entusiasta di poter contare su un partner del calibro di Honda, con cui Aston Martin condivide diversi punti di vista: “Condividiamo una direzione, una determinazione, un’implacabile ambizione reciproca per avere successo in pista. Honda è un titano a livello globale e il suo successo nel motorsport è di lunga data. È incredibilmente impressionante“. Sulla base di questa condivisione e di questo rispetto reciproco, per il team la decisione è sembrata quasi scontata e il fatto di poter fare affidamento sull’esperienza e sulle tecnologie Honda lascia ben sperare Aston Martin, che nel 2026 vuole forse finalmente raccogliere i frutti del duro lavoro fatto finora.

“I nuovi regolamenti sui propulsori di Formula 1 nel 2026 rappresentano un cambiamento enorme e importante”“, ha sottolineato invece Martin Whitmarsh, CEO del gruppo Aston Martin Performance Technologies. “Siamo fiduciosi di poterlo affrontare con successo insieme al nostro partner strategico Aramco, non vediamo l’ora di aprire una collaborazione verso un obiettivo comune. Il nostro impegno futuro con Honda è uno degli ultimi tasselli del puzzle che va a comporre gli ambiziosi piani di Aston Martin in Formula 1“.

Quello che traspare dalle parole di tutti gli attori coinvolti, dunque, è un forte senso di appartenenza e di condivisione, valori su cui Aston Martin e Honda contano di costruire il proprio futuro in Formula 1. La casa giapponese, inoltre, ha dichiarato di non essere interessata ad altre partnership, per cui potrebbe tornare in Formula 1 solo al fianco di Aston Martin Una scelta che, forse, potrebbe supportare i due protagonisti nel raggiungimento dei loro ambiziosi obiettivi.