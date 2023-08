Regolamenti 2026: avverrà il tracollo Red Bull?

Red Bull è oramai sulla cresta dell’onda, la scuderia austriaca sta raggiugendo risultati strabilianti nel corso di questa stagione: ma se questa supremazia si spegnesse?

È ormai noto a tutti come la stagione in corso sia ormai nel mirino di Red Bull. A termine della prima metà di stagione, la scuderia austriaca ha trionfato in tutti e dodici gli appuntamenti disputati. Un risultato che lascia senza fiato. Tutto merito della RB19, con la quale Max Verstappen sta compiendo gare maestose, senza dar possibilità ad alcun avversario di battagliare. Visti i risultati fin’ora è probabile che la scuderia di Milton Keynes riesca a trionfare anche per le successive gare, entrando più di quanto sino ad oggi, nella storia.

Sono molti a chiedersi quando arriverà il momento in cui ci sarà un team in grado di battere la supremazia Red Bull. Il vincitore di Le Mans Richard Bradley sostiene che il 2026 regalerà scenari inaspettati, con i nuovi regolamenti che potrebbero spegnere il dominio Red Bull: “La FOM e la FIA progettano sempre cicli di regole appositamente per fermare la squadra che è in testa “ ha detto al podcast On Track GP.

Nel 2026 finirà il dominio Red Bull?

Nel corso del podcast, il pilota inglese ha poi dichiarato: “L’abbiamo visto nel corso della storia. È successo con la Williams quando si sono sbarazzati delle sospensioni attive e di tutti gli ausili elettronici. E poi successo con Ferrari, dando modo a Renault di diventare dominante con Alonso. Con i nuovi regolamenti che verranno introdotti nel 2026, sarà il turno di Red Bull”

Ma ci sono ancora tre stagioni da vivere prima di vedere se realmente ciò avverrà. Tuttavia, i rumors sui nuovi regolamenti da introdurre nel 2026 destano preoccupazione alla scuderia austriaca. Christian Horner, team principal Red Bull, avrebbe sollecitato più volte ai vertici FIA un ripensamento sulle nuove norme ancora in fase di elaborazione. Il tempo per la mediazione tra Red Bull e FIA è lungo: riuscirà la scuderia austriaca a scacciare via questa sorte destinata da sempre a tutti i team dominatori?