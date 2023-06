Marko: “Verstappen? Merita il paragone con Senna”

Il paragone tra Senna e Verstappen? Secondo Helmut Marko, l’olandese è l’unico degno di nota per un accostamento simile

Fare dei paragoni non è mai cosa semplice, specialmente se si tratta di epoche e personalità del tutto differenti. Eppure, c’è chi sostiene il contrario se si tratta di Max Verstappen, che continua a macinare record. Vincendo il GP del Canada infatti ha ottenuto 41 vittorie, il medesimo numero ottenuto da un mostro sacro come Senna. Il pilota della Red Bull ha già assicurato in numerose occasioni di non dare troppa importanza a queste statistiche, ma Helmut Marko non è dello stesso parere. Infatti sostiene che, Verstappen meriti a pieni voti il paragone con Senna.

L’ascesa dell’olandese è inarrestabile, perciò sicuramente otterrà molti altri record. A 26 anni ha già due iridati e tutto lascia presagire che in questa stagione otterrà il terzo. La supremazia mostrata quest’anno è indiscutibile, infatti ha ottenuto sei vittorie su otto gare disputate e guida la classifica del Mondiale piloti con ben 69 punti di vantaggio. Così facendo sta dimostrando di essere in ottima forma, anche perché difficilmente commette errori.

Da un accostamento monstre a Perez

Ciò induce Helmut Marko a scomodare il paragone con Ayrton Senna, dopo che Verstappen ha ottenuto il medesimo numero di vittorie dell’indimenticabile brasiliano, lo scorso fine settimana. “Il talento incredibile di Senna è lo stesso di quello che Max sta mostrando di avere, perciò Verstappen merita davvero il paragone con Senna”, ha così dichiarato al media tedesco Auto Motor und Sport.

Nonostante la RB19 abbia finora dimostrato una netta supremazia rispetto ai suoi rivali, le ultime prestazioni di Sergio Perez non sono state all’altezza del suo compagno di squadra. Il messicano ha perso così punti importanti nella lotta per l’iridato. Marko, fa però notare che non è facile condividere il box con l’olandese. “Sergio è compagno di squadra di Max da due anni, è questo è già un risultato”, ha così concluso.