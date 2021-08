La Williams ha licenziato Ticktum, loro pilota sviluppo

La Williams ha licenziato Ticktum: il britannico non sarà più il loro pilota sviluppo

Dan Ticktum, vice campione di Formula 3 2018, è ora impegnato a correre nella categoria cadetta con il team Carlin. Ha fatto parte del Red Bull Junior Team fino al termine del 2018, quando ha poi iniziato una collaborazione con la Williams. Dall’inizio dello scorso anno ha ricoperto il ruolo di pilota sviluppo per la squadra di Grove, tuttavia il rapporto tra le due parti sembra essersi incrinato.

Recentemente, la Williams ha annunciato di aver licenziato Ticktum e di aver interrotto la collaborazione con il britannico. La squadra sembra aver preso la decisione nell’immediato dopo aver sentito le dichiarazioni rilasciate da Dan contro Latifi. Il pilota di Formula 2 ha dichiarato che l’attuale pilota ufficiale ha ottenuto il sedile in Formula 1 solo per una questione economica.

Infatti, durante una diretta stream su Twitch ha commentato: “Latifi è un pilota pagante e non merita di essere in Formula 1. E’ più vecchio di me e ha pagato per essere lì. Preferirei comunque essere il miglior pilota di Formula 2”.

🚨 #F2 | La @WilliamsRacing ha rilasciato con effetto immediato @DanTicktum dal ruolo di pilota sviluppo 👀 — F1world (@f1world_it) August 3, 2021

“AVEVAMO INTERROTTO LA COLLABORAZIONE PRIMA DELLE MIE DICHIARAZIONI”

Ticktum ha voluto però precisare come sono andate le cose tra lui e il team di Grove. Infatti, ha specificato che prima di criticare Latifi pubblicamente, sia lui che la Williams avevano già concordato di non continuare la loro collaborazione oltre il 2021. L’accordo non era stato ancora reso pubblico solo perché il britannico non aveva nessun altra offerta da parte di altri team di Formula 1.

“Williams e io avevamo raggiunto un accordo per non continuare insieme prima dell’incidente con Latifi, lo dico perché la gente ne tenga conto. Non lo avevamo annunciato fino ad ora, poiché non mi era stata presentata alcuna opportunità di raggiungere la Formula 1 in 2022. Voglio comunque ringraziare la squadra per questa opportunità”, ha scritto Ticktum sul suo account Instagram.