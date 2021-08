E’ uscito il trailer del sequel del documentario su Alonso

PER ALLIETARE L’ATTESA DEL 27 AGOSTO, DATA DI USCITA DELLA SECONDA STAGIONE DEL DOCUMENTARIO “FERNANDO” SU ALONSO, ECCO IL TRAILER

Con l’uscita del trailer del documentario su Alonso si vuole allietare l’attesa o stuzzicare ancor di più la curiosità? Dopo il successo della prima stagione, la suspense attorno al sequel del documentario “Fernando” era già smisurata. Nella prima serie trasmessa il 25 Settembre 2020, Amazon Prime Video si è soffermato sulle varie sfide affrontate dall’asturiano, che si è cimentato nelle categorie più disparate. Invece nella seconda stagione il filo conduttore è il suo ritorno in Formula 1 e la preparazione fatta a riguardo. Tale serie prodotta da Mediapro avrà quattro episodi.

#Fernando season two is in the starting block! 🚦🏁 Follow my come back to F1 on August 27th only on @PrimeVideoES . For now, enjoy the trailer! 🎬 #amazon #season2 pic.twitter.com/KRcCxObVW1 — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 3, 2021

Avere un totale accesso alla vita privata e alla quotidianità del due volte campione del mondo di Formula 1 per dare una versione inedita al pubblico è l’obiettivo predominante di tali proiezioni. Un ritratto intimo e differente da quello a cui gli appassionati sono di solito abituati. Come nella prima stagione, infatti non mancherà di vedere Alonso sotto tutt’altra veste, ecco perché già dal trailer anche la seconda stagione del documentario “Fernando” si prospetta un successo. Amazon Prime Video ha annunciato che si stava lavorando al sequel quindici giorni prima dell’uscita della prima stagione, stavolta ci saranno altri annunci a riguardo?

TERZA STAGIONE IN VISTA?

Al momento tutto tace e non vi è alcuna indiscrezione a riguardo. Sarebbe comunque sicuramente interessante vedere una terza stagione, magari con l’asturiano alle prese con i nuovi regolamenti del Circus. Con la pubblicazione del trailer, Alonso esorta nuovamente a sintonizzarsi su Amazon Prime Video il 27 Agosto per visionare il sequel del documentario. Ciò per scoprire ulteriori lati inediti, aneddoti particolari e divertenti, raccontati anche da chi l’ha accompagnato nell‘incredibile viaggio nella classe regina del Motorsport come: Briatore, Fisichella, Pedro de la Rosa, Carlos Sr. e Carlos Jr. Siete pronti a emozionarvi?