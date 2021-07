Formula 2, riassuntone GP Gran Bretagna: Verschoor celebra la prima vittoria

Dopo un lungo periodo di pausa la Formula 2 è scesa nuovamente in pista; questa volta ha fatto tappa a Silverstone, dove si è disputato il GP di Gran Bretagna. Il quarto appuntamento stagionale è stato caratterizzato dalle numerose Safety Car e dalle straordinarie imprese di cui sono stati autori i giovani talenti. Ne è un esempio l’impresa che è riuscito a portare a termine Verschoor, conquistando la sua prima vittoria nella categoria cadetta. Oppure, quella di Zhou, che dopo una gara a zero punti è tornato a trionfare con strategia e furbizia. O ancora, l’impresa di Shwartman, che con una super partenza ha conquistato la leadership del GP senza mai mollarla.

La prima gara del weekend comincia con un ottimo spunto di Shwartman, che riesce a sfilare Lundagaard e Vips e a conquistare la ledership del gp prima di affrontare curva 1. A pochi giri dall’inizio viene esposta la prima bandiera gialla, causata da Zhou e Nissany. Si tratta della prima SC e del primo colpo di scena poichè entrambi sono costretti al ritiro. E’ un duro colpo, soprattutto in vista del campionato per Zhou, che è chiamato a rifarsi nel corso del weekend.

Si sono poi susseguite altre due SC causate da Deledda e Samaia. Approfitta della situazione Verschoor, che rientra ai box per cambiare le mescole. Col riavvio della gara, comincia anche la rimonta del pilota olandese. Dopo aver sorpassato Backmann e Daruvala ha sfilato anche il suo compagno di team conquistando la pole per il pomeriggio. Nella sprint race 1 ha trionfato Shwartman, seguito da Vips e Lundgaard.

Please remain on hold @PREMA_Team , @ShwartzmanRob is celebrating his win 😂 #BritishGP 🇬🇧 #F2 pic.twitter.com/UzNMkmka8L



Nella sprint race 2 la partenza è lineare e le prime posizioni restano invariate. Ottimo lo spunto delle due Prema che possono subito lottare per guadagnare qualche posizione in più. Tuttavia, si trovano poi imbottigliati nel traffico dei colleghi e sono costretti a retrocedere. Infatti, nell’accesa sfida tra Piastri e Lawson, è il pilota neozelandese ad avere la meglio. Solo al 18esimo giro il rookie della Prema riesce a sorpassare Lawson. Al secondo giro viene chimata la prima SC del pomeriggio, causata da un’incidente tra Boschung e Deledda. Lo svizzero ha perso il controllo della monoposto colpendo l’italiano, costringendo entrambi al ritiro.

Abbiamo assistito a numerosi errori, che le giovani promesse hanno commesso. Quando mancano 15 giri al termine, Viscaal è costretto ad interrompere la gara dopo un contatto con Daruvala. Il pilota indiano ha dovuto cambiare il muso della vettura ed è stato costretto a scontare una penalità di 10 secondi. Invece, Aitken e Shwartman hanno perso il controllo della loro vettura girando su se stessi e perdendo numerosi posizioni.

Lap 7/21

Viscaal and Daruvala make contact, with the former beaching it in the gravel

Daruvala makes it back to the pits with a damaged front wing#BritishGP 🇬🇧 #F2 pic.twitter.com/B4wER1wFPo

— Formula 2 (@Formula2) July 17, 2021