La Mercedes paragona Alonso a The Undertaker con un meme

La Mercedes paragona Alonso a “The Undertaker”, un leggendario wrestler della WWE. Ciò dopo la sua lotta contro Hamilton nel GP d’Ungheria

Il grande lavoro svolto da Fernando Alonso domenica scorsa, non è passato inosservato alla Mercedes che l’ha paragonato a “The Undertaker”. Ecco perché hanno deciso di omaggiarlo con un divertente meme, a cui lo stesso spagnolo ha risposto. La sua difesa contro Lewis Hamilton in Ungheria è stato l’elemento chiave che ha consentito all’Alpine di Esteban Ocon di vincere. Ciò è stato possibile grazie ai dieci giri che il britannico ha percorso alle spalle dello spagnolo. Così il francese è riuscito a mantenere il comando della corsa e a ottenere la sua prima vittoria in carriera in Formula 1.

I love it when a plan comes together 😇 pic.twitter.com/HEqZU6x2AS — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 3, 2021

HAMILTON TORNA COMUNQUE AL VERTICE DELLA CLASSIFICA

Il due volte campione del mondo del Circus è il “principale colpevole” che ha costretto il team di Brackley ad accontentarsi del terzo posto domenica scorsa nel rocambolesco GP d’Ungheria. In casa Mercedes sono rimasti impressionati dalla difesa effettuata da Alonso, perciò l’hanno paragonato al famoso wrestler “The Undertaker”. Tale paragone è scaturito dal fatto che entrambi non hanno perso il proprio talento negli anni, anzi dell’esperienza acquisita ne hanno fatto un’arte.

Nonostante avesse una vettura più lenta e con mescole più usurate, la prestazione difensiva effettuata da Alonso è stata incredibile. Infatti è stata apprezzata da tutto il paddock e anche dai tifosi, che lo hanno anche decretato Driver of the Day per il GP d’Ungheria. I dieci giri che Hamilton ha impiegato per superare lo spagnolo gli hanno impedito di raggiungere Esteban Ocon e Sebastian Vettel. Perciò il britannico è stato costretto ad accontentarsi del terzo posto. Nonostante ciò, Hamilton si è riappropriato della vetta del Mondiale Piloti.