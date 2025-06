Incidenti in Formula 1: cosa succede quando predomina la rabbia?

L’ultimo scontro tra Max Verstappen e George Russell è uno dei tanti incidenti di Formula 1 che ancora oggi sono divisivi tra i fan

In questi giorni, l’ultimo scontro di Formula 1, accaduto tra George Russell e Max Verstappen durante il GP spagnolo, è stato al centro delle discussioni relative agli incidenti accaduti in questo sport. Questa tipologia di incidenti accadono ormai da anni nel Circus. Tanto che, alcuni di essi, sono ancora oggi al centro di numerose polemiche, arrivando addirittura a generare opinioni divisive tra i fan.

Le dinamiche precedenti all’incidente

La Safety Car, uscita nelle fasi finali dell’ultimo GP disputato, ha cambiato le sorti della gara del pilota della Red Bull, Max Verstappen. Il pilota olandese, prima dell’uscita di pista del pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, era situato in terza posizione. Subito dietro ai due piloti McLaren.

All’arrivo della vettura di sicurezza, Verstappen è stato chiamato dal team per montare le gomme dure. Una strategia che non ha ripagato, in quanto questa tipologia di pneumatico è difficile da mandare in temperatura. Un aspetto ben visibile sin dalla ripartenza, quando il quattro volte iridato ha rischiato di perdere la monoposto favorendo il sorpasso a Charles Leclerc sul rettilineo, che ha provocato un contatto tra i due. Un incidente per cui nessuno è stato ritenuto responsabile.

Quando la rabbia prende il sopravvento

L’episodio che ha causato le polemiche è l’incidente accaduto con George Russell. Il pilota britannico, durante un tentativo di sorpasso sul pilota della scuderia di Milton Keynes in curva 1, è arrivato a toccare l’avversario. Russell, in particolare, ha perso la vettura e costretto Verstappen ad andare largo. Una manovra che ha comportato il taglio della chicane e il recupero della posizione da parte dell’olandese. Una dinamica che ha provocato il timore di una penalità per l’attuale Campione del Mondo, costringendo il suo ingegnere di pista, Gianpiero Lambiase, a suggerirgli lo scambio di posizione.

Verstappen decide di lasciar passare il pilota numero 63 al punto di staccata, in modo da riuscire a tornare davanti sorpassandolo all’interno. Durante questo tentativo, Max però provoca intenzionalmente un contatto con Russell a cui consegue una penalità di 10 secondi che lo fa finire al decimo posto in gara. Oltre a togliergli tre punti sulla patente. Un episodio causato da rabbia, delusione e frustrazione che, in quel momento, hanno predominato nella mente del quattro volte iridato, come spesso capita. Ma certo questo non è il primo, e non sarà l’ultimo, episodio accaduto nella classe regina del Motorsport, con tanti incidenti che, ad oggi, sono ancora al centro delle polemiche dei fan.

Ilaria Atzeni