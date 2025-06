Sainz: “Costruirò io un top team”

Carlos Sainz: “Aiuterò a costruire un top team”

Carlos Sainz ha concluso la sua avventura con la Ferrari al termine della stagione 2024, lasciando il posto a Lewis Hamilton. Nonostante i successi ottenuti, tra cui quattro vittorie e numerosi podi, il pilota spagnolo si è trovato senza un sedile nei top team per il 2025. Una situazione che ha definito “dolorosa”, ma che ha accettato con filosofia. Sainz stesso si è proposto di “costruire” un top team.

“Mi ha fatto male all’epoca. Tutti abbiamo un ego, e io ho un ego da pilota. Non riuscivo a capire perché non fossi stato scelto”, ha dichiarato Sainz.

La scelta di Williams: un progetto da costruire

Dopo essere stato escluso da Mercedes e Red Bull, Sainz ha deciso di unirsi alla Williams, una squadra storica ma in difficoltà negli ultimi anni. Il team principal James Vowles ha presentato a Sainz un progetto ambizioso per riportare la squadra ai vertici della Formula 1.

“Williams è stata l’unica a investire su di me fin dall’inizio. Voglio ripagare la fiducia che mi hanno dato”, ha affermato Sainz.

Collaborazione con Alex Albon

Sainz farà coppia con Alex Albon, attuale pilota di punta della Williams. Entrambi sono determinati a lavorare insieme per migliorare le prestazioni della squadra.

“Alex è un grande compagno di squadra. Con la mia esperienza in Ferrari, posso aiutare Williams a diventare una squadra migliore e lavorare insieme ad Alex per costruire un team forte”, ha detto Sainz.

Un futuro incerto ma motivante

Sainz è consapevole che la Williams attualmente non è in grado di competere per vittorie o podi, ma vede questa sfida come un’opportunità per crescere e contribuire alla rinascita della squadra.

“Non so quanto mi mancherà lottare per le prime posizioni. Forse mi mancherà molto, forse no. Ma sono motivato a costruire qualcosa di grande con Williams”, ha concluso Sainz.