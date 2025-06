GP Spagna: la sintesi di gara

Terminato ufficialmente il GP di Spagna: nella gara più calda dell’anno, … conquista la pole

Cala definitivamente il sipario sul weekend spagnolo della Formula 1. In una gara più calda del solito (51° la temperatura dell’asfalto, 30° quella dell’aria), il GP di Spagna vede l’assenza totale di Lance Stroll a causa di problemi al polso. Il peso di dover raccogliere punti per l’Aston Martin, oggi, è quindi stato tutto sulle spalle di uno dei padroni di casa, Fernando Alonso. Quasi tutti i piloti optano, come previsto, per partire con pneumatici soft. Scelta diversa, invece, effettuata da Yuki Tsunoda. Per il pilota giapponese, la Red Bull ha puntato su pneumatici medi.

Ottima partenza per Oscar Piastri, che riesce subito a distanziare gli avversari. Verstappen, dalla terza posizione, attacca subito Norris e lo supera. Attacco subito seguito da quello di Lewis Hamilton. Le due Ferrari si avvicinano tra loro: scambio di posizione tra il sette volte iridato e Leclerc. Al quindicesimo giro rispettivamente quarto e terzo. Grande partenza anche per Hulkenberg, che guadagna sin da subito cinque posizioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Sfortuna per la Williams

Intanto, problemi per la Williams di Alexander Albon al sesto giro. Il pilota thailandese è costretto a un cambio dell’ala interiore. Norris supera Verstappen. Meno fortunato è Alonso che, al tredicesimo giro, finisce nella ghiaia ma riesce a continuare la competizione. Doppio pit stop anticipato per la Scuderia di Maranello per il montaggio di mescole medie. Una scelta non condivisa da Hamilton, che però si mantiene dietro il compagno di squadra.

Una strategia imitata poco dopo dalle vetture Papaya, che riescono a rientrare in pista tra i primi tre. Verstappen approfitta della situazione e guadagna la pole. Contatto tra Albon e Lawson, che danneggia l’ala frontale della monoposto del thailandese. Quest’ultimo costretto a ritirare la vettura subito dopo aver scontato dieci secondi di penalità. Pit stop al trentesimo giro per Verstappen. Una fermata perfettamente calcolata che ha permesso all’olandese di rientrare davanti ad Hamilton. Pneumatici di Leclerc non durati quanto previsto, costringendo il monegasco ha effettuato un ulteriore pit stop per nuove mescole medie. Ferrari nuovamente una dietro l’altra dopo il pit stop di Russell.

McLaren, ancora una volta, in netto vantaggio

Negli ultimi quindici giri, la maggior parte delle scuderie monta nuovamente mescole soft. Diverse difficoltà per Leclerc, che però riesce sempre a mantenersi vicino al podio. La miracolosa pressione del leone olandese contro il team Papaya continua fino alla fine, ma senza scaturire l’effetto sperato. Bandiera gialla causata da un fuori pista di Andrea Kimi Antonelli al cinquantacinquesimo giro. Entrata in pista della Safety Car. Un altro weekend negativo per il giovane italiano. Verstappen approfitta della situazione e monta, al contrario di qualunque pronostico, pneumatici hard.

La gara riprende dal sessantesimo giro. Leclerc attacca e guadagna la terza posizione. Russell perde per un attimo la monoposto e rischia un impatto con Verstappen. Contemporaneamente, grandissima partenza per Oscar Piastri, che registra anche il giro veloce. Dai pit viene chiesto a Verstappen di dare la posizione a Russell. Quest’ultimo con danni all’ala anteriore, ma riesce a terminare la gara. Alonso entra in zona punti. Grandissimo sorpasso di Hulkenberg su Hamilton. Ottima gara del tedesco, che termina in quinta posizione. Pole position per Oscar Piastri. Dietro l’australiano, sul podio, Lando Norris e Charles Leclerc.