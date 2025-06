Alonso: quando il talento compensa i limiti

Un 2025 in salita per Alonso

La stagione 2025 di Fernando Alonso con l’Aston Martin si sta rivelando una delle più difficili della sua lunga carriera in Formula 1. Dopo un 2023 promettente, l’AMR25 si è dimostrata una monoposto poco competitiva, afflitta da problemi di bilanciamento e sottosterzo, specialmente nelle curve a medio raggio. Alonso stesso ha ammesso che il team si colloca attualmente tra il settimo e l’ottavo posto in termini di prestazioni, con un deficit di tre o quattro decimi rispetto ai concorrenti diretti .

Un’auto difficile da guidare

Uno dei principali problemi dell’AMR25 è la mancanza di stabilità e prevedibilità, che costringe Alonso a “inventare” sorpassi e strategie in gara per compensare le carenze del mezzo. Il pilota spagnolo ha sottolineato come ogni tentativo di aumentare il carico aerodinamico rischi di compromettere ulteriormente la guidabilità della vettura.

Un team in cerca di soluzioni

Il team principal Mike Krack ha riconosciuto la necessità di un’analisi critica interna per comprendere le ragioni della mancanza di progressi significativi nello sviluppo della monoposto per il secondo anno consecutivo . Nonostante l’arrivo previsto di Adrian Newey nel 2026, Alonso ha sottolineato l’importanza di non trascurare il 2025, evidenziando la necessità di un cambiamento di rotta immediato per migliorare le prestazioni .

La frustrazione di Alonso

La situazione attuale ricorda ad Alonso i suoi esordi in Formula 1 con Minardi nel 2001, quando lottava costantemente nelle retrovie. Nonostante l’esperienza e il talento, il pilota spagnolo si trova nuovamente a dover compensare con la sua abilità le carenze della macchina, una situazione che alimenta la sua frustrazione e mette in discussione la sua permanenza nel team se non ci saranno miglioramenti tangibili .

Prospettive future

Con l’introduzione di nuove regolamentazioni tecniche nel 2026 e l’arrivo di figure chiave come Adrian Newey, Aston Martin spera di invertire la tendenza negativa. Tuttavia, per mantenere la fiducia di Alonso e competere ai massimi livelli, sarà fondamentale dimostrare già nel 2025 la capacità di reagire e migliorare. La pazienza del due volte campione del mondo non è infinita, e il team dovrà lavorare duramente per evitare di perdere uno dei piloti più talentuosi della griglia .

In sintesi, la stagione 2025 rappresenta una sfida significativa per Fernando Alonso e l’Aston Martin. Il team dovrà affrontare e risolvere i problemi tecnici che affliggono l’AMR25 per evitare di compromettere ulteriormente le proprie ambizioni e la collaborazione con un pilota del calibro di Alonso.