Il futuro di AlphaTauri, sarà Hugo Boss?

Novità in quel di Faenza, in vista del 2024. Non si chiamerà più AlphaTauri, e da ultime indiscrezioni, si sarebbe chiuso un accordo con Hugo Boss

A primavera Helmut Marko aveva annunciato che l’AlphaTauri sarà presente nelle prossima stagione di Formula 1, con un nuovo nome. Nel frattempo è nato un totonome, con la caccia al nome dello sponsor che sostituirà la casa di abbigliamento, appartenente al gruppo Red Bull, e dalle ultime indiscrezioni sarà Hugo Boss.

L’opzione di mettere in vendita l’AlphaTauri, è stata decisa dal nuovo responsabile dei programmi sportivi del Gruppo Red Bull, Oliver Mintzlaff a seguito della morte del co-fondatore Dietrich Mateschitz.

Il team, continuerà a essere fornita dalla sede di Milton Keynes, che realizzerà i componenti aerodinamici, e sarà sempre più allineata alla Red Bull, con l’intento di migliorare la loro posizione nel Campionato Costruttori.

La Red Bull aveva scelto di cambiare il nome di quel team in AlphaTauri nel 2020, quando fin dal 2006 si chiamava Toro Rosso. Un modo per far crescere il marchio di moda AlphaTauri, e renderla economicamente giustificabile.

I piani del team sono nel frattempo cambiati, con la decisione di cambiare l’attuale nome a partire dal 2024. L’obiettivo è di rendere la struttura di Faenza, indipendente a livello finanziario, e un team permanente e anche il nome della vettura, sarà molto legata alla Red Bull. Il team CEO Peter Bayer, ha confermato che non tornerà a chiamarsi Toro Rosso.

Da una casa di moda a un’altra

Secondo informazioni emerse da molte fonti, e riportata da Motorsport.com, sembra che anche il nuovo sponsor è un brand di moda, e un nome molto noto per la sua lunga presenza in Formula 1, ovvero Hugo Boss.

Il team di Faenza aveva intrapreso le prime trattative con l’ex sponsor della McLaren, e attualmente legato ad Aston Martin.

L’operazione di diventare il title sponsor del team, non è semplice, in quanto Hugo Boss è intenzionata ad avere una maggior presenza in Formula 1, anche dal punto di vista finanziario.

Nel caso in cui si arrivasse a un accordo, l’AlphaTauri diventerà ‘Boss’ o ‘Boss Orange’, ovvero le due linee di abbigliamento del gruppo.

L’operazione è stata seguita da Daniel Grieder, amministratore delegato di Hugo Boss che ha assunto la carica nel 2021, dopo una lunga esperienza presso Tommy Hilfiger, storico partner di Lewis Hamilton e della Mercedes.

Il CEO di AlphaTauri, Peter Bayer ha raccontato a Motorsport.com: “Abbiamo discusso con molte aziende, che erano interessati a lavorare con noi in futuro. Tuttavia, attualmente non ci sono informazioni da essere condivise“.

Tost: “Vedremo cosa ne verrà fuori dalle negoziazioni”

Parlando del title sponsor con Franz Tost, che a fine stagione 2023 lascerà il team e il ruolo di team principal, ha così spiegato: “Il title sponsor è una cosa che ci attrae molto, e nei prossimi mesi staremo a vedere cosa ne verrà fuori dalle negoziazioni in atto“.

“Stiamo parlando di diverse aziende. Fortunatamente, l’interesse è molto grande“.

È in atto una vera e propria ristrutturazione della sede di Faenza, in vista del 2024 e del futuro. A partire dal nuove nome, e l’arrivo dell’ex direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies, nel ruolo di team principal. Ci sarà anche l’ex segretario generale della FIA, Peter Bayer, in qualità di amministratore delegato. Ora, si continua a lavorare soprattutto sul fronte finanziario.