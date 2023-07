Mekies: ultimo saluto a Silverstone

Mekies lascia Ferrari per il suo nuovo ruolo di team principal

Questo GP di Gran Bretagna. a Silverstone, sarà l’ultimo in cui vedremo Laurent Mekies sul muretto della Ferrari, indossare i colori della scuderia, salvo imprevisti.

Dopo Silverstone, tutto indica che l’ingegnere francese inizierà immediatamente il suo periodo di ‘riposo’ o ‘gardering’, prima di assumere la guida del team AlphaTauri all’inizio del prossimo anno, dove sostituirà Franz Tost che andrà invece in pensione.

Sarà Diego Ioverno a prendere il posto di Mekies. Ioverno torna nel paddock dopo sei anni di lavoro in fabbrica. Ioverno è già stato in Canada e al Red Bull Ring, prima di Silverstone, per allenarsi nelle sue nuove responsabilità di direttore sportivo.

Sarà strategia?

Frederic Vasseur ha provato a tenere Mekies, ma era fermamente deciso a cambiare aria e soprattutto a sfruttare la sua opportunità di essere team manager per rinnovare completamente gli assetti del Cavallino. Cosa che ora è ancora più allettante, considerando che la Red Bull ha deciso di rafforzare il suo team satellite (AlphaTauri) e che avrà un nuovo nome il prossimo anno e permette di trasferire buona parte del lavoro di progettazione e sviluppo sulle proprie vetture in modo da sfruttare maggiori sinergie con la RedBull.

Mekies sembra aver deciso di abbandonare il team dopo la dipartita di Binotto e, secondo voci, anche a causa di contrasti con lo stesso Vasseur nonostante la decisione di rimanere con la Scuderia fino a Silverstone.

Con Mekies, l’ennesimo pilastro dell’era di Mattia Binotto cade e lascia la Ferrari; resta solo Iñaki Rueda. Questo cambio di strategia vedrà un’incremento di prestazioni per la Ferrari nel 2024 o significherà riscrivere da zero (ancora) la strategia portando ad un allungamento dei tempi?