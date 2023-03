Marko: “AlphaTauri potrebbe cambiare nome”

Cambio di nome all’orizzonte in casa AlphaTauri? Parrebbe proprio di sì, anche perché ad insinuarlo è Helmut Marko, conosciuto per la schiettezza delle sue affermazioni

Helmut Marko suggerisce che la scuderia AlphaTauri potrebbe cambiare nome in futuro. Al termine del 2019, il team con sede a Faenza aveva già cambiato la propria identità da Scuderia Toro Rosso ad AlphaTauri, il nome della linea di moda affiliata a Red Bull. Tuttavia, quest’ultima attività non ha riscontrato il successo previsto, con il team di Formula 1 che ha avuto un impatto minimo nella vendita dei capi. Come affermato dallo stesso Marko: “Il cambio del nome è una cosa che stiamo valutando. E’ anche logico, poiché il marchio AlphaTauri non porta il successo sperato e di cui abbiamo bisogno. Bisogna portare più soldi e migliorare i risultati“.

All’inizio del mese di marzo, un sito tedesco ha riferito di come i nuovi vertici di Red Bull, succeduti alla morte del patron Dietrich Mateschitz, stessero valutando la possibilità di trasferire AlphaTauri nel Regno Unito, o addirittura di vendere la scuderia. Lo stesso Marko aveva ammesso che l’azienda italiana era stata messa sotto esame per deciderne il futuro, a causa degli scarsi risultati del 2022. Un rapporto commissionato da Oliver Mintzlaff, CEO di Corporate project and Investements della società, sugli investimenti di marketing del marchio Red Bull avrebbe gettato poca luce su AlphaTauri e sul valore di mercato di quest’ultima.

Al momento, però, sembra che una vendita del team sia da accantonare. A mettere a tacere queste voci è lo stesso Franz Tost. Il team principal della scuderia faentina dichiara: “Ho avuto degli ottimi incontri con Oliver Mintzlaff, il quale ha confermato che gli azionisti non venderanno la Scuderia AlphaTauri e che la Red Bull continuerà a sostenere la squadra in futuro“.

Aria di cambiamenti in casa AlphaTauri

Mentre la squadra sta lavorando sodo per portare risultati in pista, la dirigenza ha annunciato la scorsa settimana di aver creato una nuova posizione di “responsabile commerciale” all’interno della gestione del team. Responsabilità, quest’ultima, affidata a Lars Stegelmann. Il tedesco è stato in precedenza direttore commerciale di Motorsport Network e successivamente ha gestito il team commerciale di ITR, organizzatore della serie DTM fino al 2022. Nel suo curriculum spiccano anche esperienze lavorative con la UEFA e la Formula E.

In merito alla neonata collaborazione, Tost afferma: “Stiamo imparando a lavorare insieme. L’interesse verso la Formula 1 si è sviluppato molto bene. Con Lars vogliamo migliorare anche le nostre attività commerciali. E’ una figura molto carismatica che sa quello che fa e vanta un’esperienza di vendita internazionale oltre alla grande comprensione del settore pubblicitario. Siamo fiduciosi del lavoro che abbiamo intrapreso insieme“.

