Hamilton su Leclerc: “È più maturo di me, quando avevo la sua età”

Sono passati i primi due mesi da pilota della Ferrari per Lewis Hamilton, che ora condivide il box con Charles Leclerc

Sono già passati due mesi e mezzo dall’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello, per cominciare la sua avventura da pilota ufficiale della Ferrari, durante la quale affiancherà Charles Leclerc. I due compagni di squadra, si preparano ad affrontare la nuova stagione di Formula 1 al volante della SF-25, con l’obiettivo di riportare in alto la Ferrari.

Alla vigilia dell’inizio dei test pre-stagionali, che danno il via al campionato del mondo di Formula 1 2025, Lewis Hamilton ha parlato di questi suoi primi giorni da ferrarista, e in particolare di Charles Leclerc. Il pilota britannico riconosce nel monegasco, come un pilota molto maturo, tanto da applaudirne l’atteggiamento che ha dentro e fuori dalla vettura. Infine, non ha dubbi sul fatto che il 27enne sarà molto veloce quest’anno, tanto che sarà difficile per lui stargli davanti.

Per Charles Leclerc e Lewis Hamilton, non sarà la prima volta che si troveranno a confrontarsi in pista, prima come avversari, ora invece come compagni di squadra, condividendo lo stesso box e vettura. Fin dai primi giorni da pilota della Ferrari, Lewis Hamilton ha avuto modo di conoscere il team e Charles Leclerc, osservando il suo modo di lavorare. Da qui, arrivano i suoi primi commenti molto positivi sul monegasco, del quale è rimasto sorpreso dal suo livello di maturità.

Lewis: “Ci saranno delle belle gare”

Era il 2012 quando Lewis Hamilton compiva 27 anni, stessa attuale età di Charles Leclerc. In quell’anno, il britannico stava per prendere una decisione che gli avrebbe cambiato la vita, ovvero lasciare la McLaren per unirsi al progetto Mercedes. Una mossa azzardata, che poi si è rivelata ricca di successi, guardando a come è andata la sua avventura con il team di Brackley conclusa a fine stagione 2024.

“Ha soltanto 27 anni, ed è molto maturo per avere quell’età. Probabilmente, è più maturo di me quando avevo 27 anni. Non sarà facile vincere, soprattutto in casa sua, ma lavoriamo e collaboriamo insieme, per assicurarci che la vettura progredisca. Ci saranno delle belle gare, o così spero,” ha parlato Lewis Hamilton, in un’intervista riportata GPBlog.

Lewis: “Charles, un osso molto duro”

Sono passati molte settimane dal suo ingresso a Maranello, e da allora Lewis Hamilton tra le altre cose, ha potuto seguire il modo di lavorare di Leclerc, rimanendone soddisfatto e contento di poter trascorrere molto tempo con lui, sia dentro che fuori dalla pista.

Si sa che per un pilota, il primo avversario è il compagno di squadra. Lewis Hamilton lo sa, tanto da affermare che ci sarà rispetto nelle sfide in pista, ma non c’è ombra di dubbio che Leclerc sarà un osso molto duro. Il monegasco si è dimostrato essere molto veloce in qualifica, e ogni anno di diventare sempre più forte in gara.

“Io e Charles abbiamo un ottimo rapporto. Sto cercando di osservare come lavora, è un pilota molto professionale. È molto amato all’interno del team e si sente molto a suo agio. Appena sale in macchina, è fin dall’inizio molto veloce. È molto veloce e ne sono consapevole, basta vedere i giri di qualifica che ha fatto. Ha avuto delle ottime gare. Ve l’ho già detto anni fa in Bahrain, che aveva un futuro brillante davanti a sé,” ha aggiunto Hamilton, in conclusione.