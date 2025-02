Hamilton in Ferrari, Russell fa una rivelazione ‘bomba’

Toto Wolff era al corrente della partenza di Lewis Hamilton in direzione Ferrari, mentre per George Russell la notizia fu una sorpresa

Il 01 febbraio 2024, la Formula 1 veniva scombussolata da una notizia ‘bomba’, e inaspettata: “Lewis Hamilton nuovo pilota della Scuderia Ferrari dal 2025”. Uno shock e una vera e propria sorpresa, alla vigilia della stagione 2024. In casa Mercedes, pare che soltanto Toto Wolff era al corrente del passaggio del suo futuro ex pilota alla Ferrari, mentre George Russell non se lo aspettava.

Pertanto, quando l’ufficialità è arrivata, per George Russell è stata come una ‘notizia bomba’, pensando che Hamilton era in procinto di lasciare il team britannico, e che avrebbe avuto un nuovo compagno di squadra.

Wolff: “Sentito delle voci, ma volevo incontrarlo”

Alla vigilia della stagione di Formula 1 2024, Lewis Hamilton ha usufruito di una clausola rescissoria che aveva nel contratto con la Mercedes, decidendo che il suo 12° anno con i colori delle Frecce d’Argento, che gli ha dato la possibilità di vincere sei dei suoi sette Titoli iridati piloti, sarebbe stato l’ultimo.

Qualche settimana dopo l’ufficialità del passaggio di Hamilton a Maranello, il team principal della Mercedes, Toto Wolff ha raccontato quanto avvenuto nel dietro le quinte, con il pilota inglese.

“Quando abbiamo fatto firmare il contratto di prolungamento con Lewis, avevamo optato per un breve termine,” ha affermato Wolff alla stampa.

“Quindi, gli avvenimenti non sono stati una sorpresa, ma probabilmente le tempistiche. È successo che ci siamo ritrovati per un caffè, a casa mia a Oxford, poi è tornato in fabbrica, e mi disse che aveva deciso di correre per la Ferrari nel 2025,” ha aggiunto Toto Wolff.

“In pratica è andata così, avevamo avuto una buona oretta di conversazione e… questa è la situazione”.

“Avevo sentito delle voci, un paio di giorni prima. Ma volevo aspettare di incontrarlo per la colazione, come avevamo pianificato. Era un mercoledì mattina, quando ha dato la notizia,” ha raccontato il team principal della Mercedes.

Russell: “Nessun sussurro prima..”

Il giorno dopo, è arrivata l’ufficialità pubblica dell’ingaggio di Hamilton come pilota della Ferrari. Ma mentre Toto Wolff, aveva saputo dell’imminente arrivo dell’annuncio, George Russell ne era all’oscuro.

Durante un’intervista rilasciata a Virgin Radio, George Russell ha commentato quel periodo che stava vivendo in casa Mercedes. E sul momento in cui aveva sentito per la prima volta, un sussurro che Hamilton era in procinto di lasciare il team: “Ad essere del tutto sincero, non avevo sentito nessun sussurro prima. Era la prima volta che l’avevo sentito“.