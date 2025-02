Presentazioni 2025, Ferrari: ecco la SF-25

Concluse le tanto attese presentazioni delle nuove livree per la stagione 2025 di Formula 1: la Ferrari presenta la SF-25

Le presentazioni delle nuove livree per il 2025 sono ufficialmente concluse e, tra queste, non è mancata la Ferrari. Durante l’evento tenutosi questa sera nell’iconica O2 Arena di Londra, il team di Maranello ha tolto i veli dalla propria monoposto e ne ha finalmente rivelato la livrea ai tantissimi tifosi. Presenti e a casa. Tutto ciò nell’attesa di poter ammirare la nuova Rossa domani in pista sull’asfalto di Fiorano. Oltre ad essere un giorno importante per la celebrazione dei 75 anni dello sport, oggi una menzione particolare va anche a Enzo Ferrari. Pilastro importante della Scuderia italiana, nato a Modena 127 anni fa.

Passione, ambizione e innovazione sembrano essere le nuove parole chiave per la Ferrari. Il team italiano presenta per la stagione 2025 una livrea principalmente rossa di una tonalità più scura rispetto alla precedente. Confermando così l’informazione trapelata nelle scorse settimane. Più bianco, invece, diffuso lungo tutta la vettura, ma soprattutto nella parte posteriore della stessa. Bianco aggiunto, molto probabilmente, a causa dello sponsor.

Le dichiarazioni dei piloti e del team principal, Frédéric Vasseur

Il team del Cavallino Rampante ha sfilato nell’arena accolto da un boato di applausi. Segno importante della grande curiosità degli appassionati. Vista la presentazione video con cui la Rossa si è presentata, le parole chiave sono state il centro delle dichiarazioni di Frédéric Vasseur e dei due piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Vasseur ha dichiarato: “Se dovessi scegliere una parola direi ‘successo’. Ma penso che sarebbe una parola che sceglierebbero tutti. Quindi, se dovessi sceglierne un’altra, direi ‘godere’. Dobbiamo goderci la nuova stagione e ciò che facciamo“.

La line-up Ferrari 2025 non ha mancato di concordare con il proprio team principal. “Ammetto di essere davvero entusiasta, perché sto scoprendo la vettura insieme a voi. Io se dovessi scegliere una parola direi, invece, ‘realizzazione’. Tutto questo mi permette di realizzare il mio sogno d’infanzia, guidare in Rosso. Ma quella più importante credo sia ‘onore’, perché sono cresciuto con il sogno rosso e sono estremamente onorato di fare parte di questo team. Non vedo l’ora di scrivere la storia insieme a Lewis” è intervenuto Charles Leclerc. Per ultimo è intervenuto il sette volte iridato, e nuovo membro del team di Maranello, Lewis Hamilton: “La parole che ho io in mente è ‘rinvigorente’. Sono pieno di vita e concentrato su tutto ciò che ho intorno. Sono davvero entusiasta di essere qui“.

Le modifiche apportate alla vettura

La SF-25 si presenta come un’evoluzione della monoposto dello scorso anno, un’ottima base su cui costruire. La vettura di quest’anno presenta delle modifiche importanti, seppure non immediatamente visibili. La squadra italiana ha scelto di passare da una sospensione a puntone ad una a tirante, e tutti gli elementi della stessa sono stati spostati più in basso. La pancia non è cambiata in modo incredibile, ma è stata limitata l’aria di entrata. Nella monoposto sembra esserci stata anche una pulizia del cofano motore ed è ben visibile un aumento dello spazio tra la mescola anteriore e l’ingresso della pancia. Probabilmente per avere più pulizia e meno vortici.