Sfida interna in Ferrari? Windsor: “Leclerc non è Bottas”

La nuova stagione continua ad avvicinarsi e, con questa, la curiosità degli appassionati incrementa: che sia possibile una sfida interna tra i due piloti Ferrari?

La, possibile, sfida interna tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc alla Ferrari è una battaglia che in molti non vedono l’ora di vedere. Soprattutto quando, a Maranello, arriva un pilota dal curriculum come quello del sette volte iridato. Ma Hamilton non è lo stesso del passato. E questo vale anche per Leclerc. Quest’ultimo reduce da un 2024 caratterizzato dal suo miglior punteggio in classifica, con oltre tre vittorie.

Pensiero condiviso da molti, tra cui l’ex manager del Circus Peter Windsor. “Se pensate che Lewis in Ferrari sarà lo stesso Lewis che ha dominato in Mercedes, ripensateci. Perché là aveva un compagno di squadra molto valido che gli ha permesso di farlo“, ha dichiarato Windsor sul suo canale Youtube. Ma, come ricordato anche dal giornalista, Leclerc non è Bottas. “Non è per sminuire Lewis, ma la situazione non è la stessa: Leclerc non è Bottas. Ma è molto, molto più veloce” ha poi concluso il settantaduenne.

Una storia che si ripete?

Hamilton non è estraneo all’avere un compagno di squadra difficile con cui confrontarsi. Basti pensare a Fernando Alonso, Jenson Button e Nico Rosberg, per citarne alcuni. Nell 2025 non sarà diverso, al suo confronto con Leclerc. Da non dimenticare, è che il monegasco non ha mai perso un confronto diretto in qualifica contro un compagno di squadra durante la sua carriera nella classe regina del Motorsport. E, tra gli altri, Martin Brundle pensa che, valutando le sue attuali performance, Leclerc possa essere un avversario forte per l’ex pilota Mercedes.

“Non sottovaluterei mai Lewis Hamilton“, ha ammesso Brundle a Sky Sports News, “ma Charles Leclerc è veloce. Su questo non ci sono dubbi. Inoltre ha smesso di andare a muro così spesso, sua vecchia abitudine“. “Ma ora Charles è veramente un pilota di livello, e sarà difficile da battere. Davvero” ha dichiarato l’ex pilota e commentatore televisivo. Hamilton ha completato trenta giri a Fiorano la scorsa settimana ed ora è pronto per un altro test al Circuito di Barcellona-Catalogna. Pista prenotata per tre giorni dalla Scuderia italiana per la preparazione dei suoi piloti.