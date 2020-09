Haas afferma di avere dieci candidati per il 2021

Haas è uno dei team che non ha ancora confermato nessuno dei suoi due piloti per la stagione del 2021. Guenther Steiner ha rivelato che ci sono fino a dieci candidati

Il team americano sta pensando se continuare con Kevin Magnussen e Romain Grosjean, se solo con uno di loro o addirittura con nessuno dei due. Vi sono circa dieci candidati per la Haas. Al danese e al francese si aggiungono i nomi di Sergio Perez o Nico Hulkenberg. Inoltre, in Formula 2 ci sono Callum Illot, Mick Schumacher e Robert Shwartzman in lotta per il titolo che fanno parte della Ferrari Driver Academy.

Quindi devono essere presi in considerazione, specialmente in assenza dell’ottenimento della super licenza FIA. Ecco perché Steiner assicura di non essere preoccupato. “Per la Haas ci sono circa dieci candidati che vorrebbero unirsi al nostro team, ciò è fantastico. Abbiamo dieci potenziali piloti che potrebbero portare avanti il nostro lavoro, il che è positivo. Due li abbiamo già” dichiara al portale britannico Autosport.

STEINER NON ESCLUDE L’ARRIVO DI PEREZ, MA E’ TUTTO DA VEDERE

Con l’uscita di Perez dalla Racing Point, il messicano cerca un posto per proseguire la sua carriera in Formula 1. Steiner non chiude la porta e fa capire che è un’opzione che verrà presa in considerazione. Non vuole affrettare le cose, poiché Haas deve ancora prendere una decisione anche sulla continuità dei suoi attuali piloti. “Lo rispetto molto, so cos’ha fatto. Come ho sempre rispettato Sebastian, sarebbe un peccato se si ritirasse dalla Formula 1. Lo stesso penso di Nico Hulkenberg. Sono tutti piloti validi. Non so cosa faremo date le molteplici opzioni” afferma il team principal.

Per il team principal della Haas, dal momento in cui ci sono dieci candidati per la prossima stagione, la gamma di opzioni è ampia, ma avverte che decideranno passo dopo passo fino a quando la loro line up non sarà finalizzata, almeno per il 2021. “Cosa vogliamo fare? Vogliamo mantenere i piloti che abbiamo? Vogliamo piloti esperti? Vogliamo iniziare con piloti giovani? Faremo un mix di entrambi? E’ ancora tutto da decidere” aggiunge per concludere Steiner.