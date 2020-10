GP Portogallo, Verstappen: “Ce la possiamo giocare con Mercedes “

Lewis Hamilton con la Mercedes ha ottenuto la pole position del GP Portogallo 2020, seguito da Valtteri Bottas e dalla Red Bull di Max Verstappen

Si sono da poco disputate le prime qualifiche del GP Portogallo di Formula 1 2020, con la pole position ottenuta da Lewis Hamilton, seguito da Valtteri Bottas in seconda posizione con l’altra W11. Domani sul circuito dell’Algarve di Portimão, sulla griglia di partenza alle spalle delle Mercedes in seconda fila, ci saranno la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc.

In mattinata in occasione delle prove libere 3, Max Verstappen ha stampato il terzo miglior tempo, con un gap di poco più di un decimo, dimostrando di poter insidiare lo strapotere delle Mercedes. Nel corso dell’intera sessione di qualifiche, Max Verstappen è sempre stato vicino alle Frecce d’Argento, candidandosi al ruolo di un possibile ostacolo per i campioni del mondo in carica per la vittoria in gara e del settimo titolo iridato.

MAX: “OCCHIO ALL’IMPREVEDIBILITA’ DELLE GOMME”

Le prime parole post qualifica del GP Portogallo di Max Verstappen, intervistato da David Coulthard: “Sono molto felice delle qualifiche, il mio giro in Q3 è stato abbastanza buono e il terzo posto è ottimo per la partenza”.

“In questo weekend abbiamo notato che il nuovo asfalto, ci mette un tantino in difficoltà a portare le gomme verso la giusta finestra, ma penso che sia stato lo stesso per tutti. Quindi sono stato incostante, ma non siamo troppo lontani dalla Mercedes e domani ce la possiamo giocare. Penso che la partenza sarà importante, visto che io sono con gomme soft mentre gli altri attorno a me avranno le medie, tuttavia nessuno ha le informazioni su come queste gomme reggeranno,” ha poi aggiunto il pilota della Red Bull.

Poi in conclusione: “Ora pensiamo alla gara e a spingere al massimo come sempre e tenere d’occhio alle possibili imprevedibilità che possono provenire dalle gomme, che potrebbero rendere le cose più interessanti. Se ci sarà anche il vento e la pioggia a rendere ulteriormente imprevedibile, ma spero che con qualsiasi condizione di poter essere in un’ottima posizione per spingere la Mercedes domani,”